Panorama

Am 85 Meter hohen Freefall-Tower «Hangover» auf dem Münchner Oktoberfest ist ein 52-jähriger Mitarbeiter tödlich verunglückt. Fahrgäste waren laut Polizei nicht in Gefahr.

Auf dem Münchner Oktoberfest hat sich ein tödlicher Betriebsunfall ereignet. Ein Mitarbeiter des Fahrgeschäfts «Hangover – The Tower» wurde am Montagabend schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen starb der 52-Jährige später in einem Krankenhaus. Der genaue Hergang ist noch nicht abschliessend geklärt. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Mitarbeiter gerät in den Gefahrenbereich des Freefall-Towers

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 21.50 Uhr auf der Theresienwiese. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich der Mitarbeiter in einem Bereich des Fahrgeschäfts auf, den er während des Betriebs nicht hätte betreten dürfen.

Dort wurde der Mann offenbar von einem Teil des Freefall-Towers erfasst und eingeklemmt. Einsatzkräfte begannen noch am Unfallort mit der Reanimation. Anschliessend wurde der 52-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.

Der Bereich rund um das Fahrgeschäft wurde während des umfangreichen Rettungseinsatzes abgesperrt. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Mitarbeiter und Augenzeugen.

Fahrgäste waren laut Polizei nicht in Gefahr

Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich das Fahrgeschäft im regulären Betrieb. Nach Angaben der Polizei bestand für die Fahrgäste jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Ob sich während des Unfalls Menschen in der Gondel befanden, wurde zunächst nicht näher erläutert. Die Ermittler versuchen nun zu klären, weshalb sich der Mitarbeiter im Gefahrenbereich aufhielt und wie genau es zu dem tödlichen Zusammenstoss kommen konnte.