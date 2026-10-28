Am Matterhorn im Wallis hat sich am Dienstag ein tödlicher Bergunfall ereignet. Ein Alpinist stürzte während einer Besteigung über den Hörnligrat ab. Wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, waren in der Nähe des Unfallortes Steinschläge niedergegangen. Die genauen Umstände des Unglücks werden untersucht.

Begleiter alarmiert Rettungskräfte nach Steinschlägen

Der Mann war mit einem Begleiter über den Hörnligrat aufgestiegen. Die beiden Alpinisten befanden sich kurz nach 6 Uhr auf rund 3500 Metern Höhe, als in ihrer Nähe Steine niedergingen. Einer der Männer verlor daraufhin seinen Begleiter aus den Augen und schlug umgehend Alarm. Die Rettungskräfte fanden den Mann wenig später im Gelände und konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Staatsanwaltschaft untersucht Unfall am Matterhorn

Die Identität des Verstorbenen wird derzeit noch formell abgeklärt, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Absturzes zu klären. Ob die Steinschläge den Unfall verursacht haben, ist bislang nicht bekannt.