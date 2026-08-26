Tim Curry: Was ist zur Todesursache bisher bekannt?

Panorama

Tim Curry ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Über die genauen Umstände gibt es bislang nur wenige Informationen.

Der britische Schauspieler Tim Curry ist tot. Der durch «The Rocky Horror Picture Show», «Stephen King's It» und zahlreiche weitere Film-, Fernseh- und Theaterrollen bekannte Darsteller starb am Dienstagabend, 25. August 2026, im Alter von 80 Jahren. Während sein Tod inzwischen von mehreren Medien gemeldet wird, bleiben die genauen medizinischen Umstände bislang offen.

Todesursache von Tim Curry bislang nicht bekannt

Eine offizielle Todesursache wurde bisher nicht mitgeteilt. Nach Informationen von TMZ starb Curry am späten Dienstagabend in seinem Haus in Los Angeles. Die Polizei wurde dem Bericht zufolge um 23.23 Uhr zu seinem Wohnhaus gerufen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Bekannt ist, dass der Schauspieler während mehr als eines Jahrzehnts unter erheblichen gesundheitlichen Problemen litt. Ob diese mit seinem Tod in Zusammenhang stehen, ist bislang unklar. Currys Gesundheitszustand hatte sich nach einem schweren Schlaganfall im Juli 2012 grundlegend verändert. Der Schauspieler musste sich damals einer Hirnoperation unterziehen und war danach in seiner Mobilität stark eingeschränkt. Seither war er auf einen Rollstuhl angewiesen.

Die gesundheitlichen Folgen begleiteten ihn bis zuletzt. Noch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung seiner Memoiren «Vagabond» im Jahr 2025 hatte Curry erklärt, weiterhin nicht gehen zu können. Seine Karriere verlagerte sich nach dem Schlaganfall zunehmend auf Sprecherrollen, ein Gebiet, auf dem er bereits zuvor umfangreich gearbeitet hatte.

Tim Curry wurde mit «Rocky Horror» zur Kultfigur

Curry wurde 1946 in Cheshire in England geboren und begann seine Bühnenkarriere Ende der 1960er-Jahre. Seinen entscheidenden Durchbruch erzielte er als Dr. Frank-N-Furter in «The Rocky Horror Show». 1975 übernahm er die Rolle auch in der Verfilmung «The Rocky Horror Picture Show», die sich zu einem der bekanntesten Kultfilme der Kinogeschichte entwickelte.

Daneben spielte Curry unter anderem den unheimlichen Clown Pennywise in der TV-Adaption von Stephen Kings «It» aus dem Jahr 1990. Weitere bekannte Auftritte hatte er in «Clue», «Home Alone 2: Lost in New York», «The Hunt for Red October», «Annie» und «Muppet Treasure Island». Zudem machte er sich als Theaterdarsteller, Sänger und Synchronsprecher einen Namen.