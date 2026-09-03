Tim Curry: Todesursache steht fest

Panorama

Tim Curry ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Was ist aktuell zu den Hintergründen bekannt?

Der britische Schauspieler Tim Curry ist tot. Der durch «The Rocky Horror Picture Show», «Stephen King's It» und zahlreiche weitere Film-, Fernseh- und Theaterrollen bekannte Darsteller starb am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren.

Todesursache von Tim Curry

Die Todesursache von Tim Curry ist nun offiziell dokumentiert. Der Schauspieler starb an einer koronaren Herzkrankheit. Das geht laut «People» aus Unterlagen des Los Angeles County Department of Public Health hervor.

Als weitere gesundheitliche Faktoren werden in den Dokumenten eine Vorgeschichte mit Schlaganfall sowie Nierenkrebs genannt. Diese Erkrankungen hätten zu seinem Tod beigetragen, seien aber nicht die zugrunde liegende Todesursache gewesen.

Curry starb in seinem Haus in Los Angeles. Als Todeszeit wird 23.18 Uhr angegeben. Die Polizei wurde dem Bericht zufolge um 23.23 Uhr zu seinem Wohnhaus gerufen.

Der Schauspieler litt während mehr als eines Jahrzehnts unter erheblichen gesundheitlichen Problemen. Currys Gesundheitszustand hatte sich nach einem schweren Schlaganfall im Juli 2012 grundlegend verändert. Der Schauspieler musste sich damals einer Hirnoperation unterziehen und war danach in seiner Mobilität stark eingeschränkt. Seither war er auf einen Rollstuhl angewiesen.

Die gesundheitlichen Folgen begleiteten ihn bis zuletzt. Noch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung seiner Memoiren «Vagabond» im Jahr 2025 hatte Curry erklärt, weiterhin nicht gehen zu können. Seine Karriere verlagerte sich nach dem Schlaganfall zunehmend auf Sprecherrollen, ein Gebiet, auf dem er bereits zuvor umfangreich gearbeitet hatte.

Tim Curry wurde mit «Rocky Horror» zur Kultfigur

Curry wurde 1946 in Cheshire in England geboren und begann seine Bühnenkarriere Ende der 1960er-Jahre. Seinen entscheidenden Durchbruch erzielte er als Dr. Frank-N-Furter in «The Rocky Horror Show». 1975 übernahm er die Rolle auch in der Verfilmung «The Rocky Horror Picture Show», die sich zu einem der bekanntesten Kultfilme der Kinogeschichte entwickelte.

Daneben spielte Curry unter anderem den unheimlichen Clown Pennywise in der TV-Adaption von Stephen Kings «It» aus dem Jahr 1990. Weitere bekannte Auftritte hatte er in «Clue», «Home Alone 2: Lost in New York», «The Hunt for Red October», «Annie» und «Muppet Treasure Island». Zudem machte er sich als Theaterdarsteller, Sänger und Synchronsprecher einen Namen.