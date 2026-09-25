Panorama

Taylor Swift hat am 25. September 2026 ihren neuen Song Taylor Swift «Patient Zero» veröffentlicht. Die Lyrics gibt es hier auf Deutsch übersetzt.

Taylor Swift setzt 2026 mit «Patient Zero» auf melodischen, popgeprägten Sound. Der Song ist ihre zweite Single des Jahres und Teil der Deluxe-Neuauflage «The Life of a Showgirl: The Encore». Hier gibt es die deutsche Übersetzung der Lyrics.

Taylor Swift: Bedeutung von «Patient Zero»

«Patient Zero» bedeutet auf Deutsch «Patient null». Gemeint ist damit die Person, die als erster identifizierter Fall einer Krankheit beziehungsweise eines Ausbruchs gilt. Im Song verwendet Taylor Swift den Ausdruck metaphorisch: Die Erzählerin bezeichnet sich als «Patient Zero», weil sie die schädlichen Seiten eines Mannes bereits vor einer anderen Frau erlebt hat. Die Beziehung wird dabei wie eine Krankheit dargestellt – mit Bildern von «Giftstoffen», «Fieber», Kranksein und anschliessender Heilung. Sinngemäss bedeutet «I was patient zero» im Song also etwa: «Ich habe das bereits durchgemacht und weiss, was du gerade erlebst.»

Der Song zeichnet das Bild einer Frau, die von einer anderen Frau kontaktiert wird, die offenbar mit demselben Mann zusammen ist, mit dem die Erzählerin zuvor eine Beziehung hatte. Sie erkennt in deren Situation dieselben problematischen Verhaltensmuster wieder, die sie selbst erlebt hat. Darauf reagiert die Erzählerin weder mit Schadenfreude noch mit Konkurrenzdenken. Sie will der anderen Frau auch nicht vorschreiben, was sie tun soll. Stattdessen signalisiert sie ihr: Ich kenne diesen Mann, ich habe dasselbe erlebt – und wenn du genug von ihm hast, bin ich für dich da.

«Patient Zero» Lyrics: Deutsche Übersetzung

Refrain

Wenn du mit jemandem feiern willst, der vielleicht weiss,

was es mit dem Teufel auf seiner Schulter unter seinem Heiligenschein auf sich hat.

Wenn die Gifte erst einmal wirken, würdest du lieber sterben, als ihn loszulassen. Doch wenn du ihn satthast, bin ich für dich da – ich war Patient null.