Taylor Swift setzt 2026 mit «Patient Zero» auf melodischen, popgeprägten Sound. Der Song ist ihre zweite Single des Jahres und Teil der Deluxe-Neuauflage «The Life of a Showgirl: The Encore». Hier gibt es die deutsche Übersetzung der Lyrics.
Taylor Swift: Bedeutung von «Patient Zero»
«Patient Zero» bedeutet auf Deutsch «Patient null». Gemeint ist damit die Person, die als erster identifizierter Fall einer Krankheit beziehungsweise eines Ausbruchs gilt. Im Song verwendet Taylor Swift den Ausdruck metaphorisch: Die Erzählerin bezeichnet sich als «Patient Zero», weil sie die schädlichen Seiten eines Mannes bereits vor einer anderen Frau erlebt hat. Die Beziehung wird dabei wie eine Krankheit dargestellt – mit Bildern von «Giftstoffen», «Fieber», Kranksein und anschliessender Heilung. Sinngemäss bedeutet «I was patient zero» im Song also etwa: «Ich habe das bereits durchgemacht und weiss, was du gerade erlebst.»
Der Song zeichnet das Bild einer Frau, die von einer anderen Frau kontaktiert wird, die offenbar mit demselben Mann zusammen ist, mit dem die Erzählerin zuvor eine Beziehung hatte. Sie erkennt in deren Situation dieselben problematischen Verhaltensmuster wieder, die sie selbst erlebt hat. Darauf reagiert die Erzählerin weder mit Schadenfreude noch mit Konkurrenzdenken. Sie will der anderen Frau auch nicht vorschreiben, was sie tun soll. Stattdessen signalisiert sie ihr: Ich kenne diesen Mann, ich habe dasselbe erlebt – und wenn du genug von ihm hast, bin ich für dich da.
«Patient Zero» Lyrics: Deutsche Übersetzung
Refrain
Wenn du mit jemandem feiern willst, der vielleicht weiss, was es mit dem Teufel auf seiner Schulter unter seinem Heiligenschein auf sich hat. Wenn die Gifte erst einmal wirken, würdest du lieber sterben, als ihn loszulassen.Doch wenn du ihn satthast, bin ich für dich da – ich war Patient null.
Strophe 1
Ich muss ehrlich sein, ich habe schon mit deinem Anruf gerechnet. Nein, es ist überhaupt kеin schlechter Zeitpunkt Ich habe jemanden sagen hören, dass es Ärger im Paradies gibt. Und meine Lippen bleiben jetzt fest verschlossen.
Pre-Refrain
Es steht mir nicht zu, jemand anderem zu sagen, was er tun soll.
Refrain
Doch wenn du mit jemandem feiern willst, der vielleicht weiss, was es mit dem Teufel auf seiner Schulter unter seinem Heiligenschein auf sich hat. Wenn die Gifte erst einmal wirken, würdest du lieber sterben, als ihn loszulassen. Doch wenn du ihn satthast, bin ich für dich da – ich war Patient null.
Strophe 2
Ich wette, er ist wie ein Feuerwerk in dein Leben getreten Ich wette, er hat sogar «Ich liebe dich» zuerst gesagt. Und als du eine andere Frau aus seiner Wohnung kommen sahst, hat er dir bestimmt den Regen aus dem Gesicht geküsst.
Pre-Refrain
Jetzt scheint er von dir gelangweilt zu sein. Und du weisst nicht, was du tun sollst.
Refrain
Doch wenn du mit jemandem feiern willst, der vielleicht weiss, was es mit dem Teufel auf seiner Schulter unter seinem Heiligenschein auf sich hat. Wenn die Gifte erst einmal wirken, würdest du lieber sterben, als ihn loszulassen. Doch wenn du ihn satthast, bin ich für dich da – ich war Patient null.
Bridge
Also, fangen wir mal an. Ich weiss, er hat deine Familie und deine Freunde um den Finger gewickelt. Und du dachtest, das sei so, weil er dich liebt. Doch eigentlich liebt er es, wie sehr alle anderen ihn lieben.
Ich weiss, es wirkt, als würde er so hell strahlen. Doch er badet nur in deinem reflektierten Licht, Bei einer Free-Solo-Klettertour in der Gesellschaft
Lass dir das von jemandem sagen, der seine Spielchen verloren, aber das Rennen gewonnen hat. Lass dir das von jemandem sagen, der ihm all das direkt ins Gesicht gesagt hat. Jemandem, der weiss, dass sie mehr ist als nur die Jagd. Jemandem, der ihn hatte und gegangen ist. Und deshalb:
Refrain
Wenn du mit jemandem feiern willst, der vielleicht weiss, was es mit dem Teufel auf seiner Schulter unter seinem Heiligenschein auf sich hat. Und wenn die Gifte erst einmal wirken, würdest du lieber sterben, als ihn loszulassen. Doch wenn du ihn satthast, bin ich für dich da – ich war Patient null.
Outro
Wenn du also Zeit miteinander verbringen willst, bin ich dabei – ich kenne das alles. Ich habe den Schwindel gespürt, die Heilung hinter mir, Flüche ausgestossen und Gebete gesprochen. Wenn das Fieber aus einem Träumer einen erbärmlichen Geist macht. Wenn er dich kaputtmacht, verstehe ich dich – ich war Patient null.