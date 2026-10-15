Abgefressene Grasflächen, Raupen auf Wegen und an Fassaden: Seit September sorgt ein massenhaftes Auftreten der Einpunkt-Graseule im Sarganserland für Probleme. Nach Angaben des St. Galler Landwirtschaftsamts gegenüber SRF reichen die gemeldeten Schäden von Wartau bis zum Walensee. Für betroffene Landwirtschaftsbetriebe bedeutet das weniger Futter. Ein Bauer aus Sargans berichtet SRF, der geplante letzte Grasschnitt sei deutlich kleiner ausgefallen, weil die Raupen die Gräser weggefressen hätten.
Welche Raupe steckt hinter der Plage?
Die Tiere werden der Einpunkt-Graseule, wissenschaftlich Mythimna unipuncta, zugeordnet. Es handelt sich um einen Nachtfalter aus der Familie der Eulenfalter. Seine Raupen ernähren sich vor allem von Gräsern.
Das St. Galler Amt für Natur, Jagd und Fischerei ordnet das aktuelle Auftreten als natürliche Massenvermehrung einheimischer Eulenraupen ein. Es sei nicht mit der Ausbreitung einer eingeschleppten, invasiven Art gleichzusetzen. Solche Massenvermehrungen können örtlich und zeitlich begrenzt auftreten; warmes und trockenes Wetter kann sie begünstigen.
Auch in Balzers wurden Raupen gemeldet
Die Meldungen beschränken sich nicht auf die Schweizer Seite des Rheins. Die Gemeinde Balzers in Liechtenstein informierte bereits am 6. Oktober über erste Ansammlungen. Nach bisherigem Kenntnisstand handle es sich ebenfalls um Raupen der Einpunkt-Graseule.
Für Menschen seien diese Tiere gesundheitlich unbedenklich, schreibt die Gemeinde. Wie lange der Befall anhält, lasse sich jedoch nicht vorhersagen. Kühlere Temperaturen könnten die Ausbreitung verringern.
Raupen im Garten – was soll man jetzt tun?
Die Gemeinde Sargans hat Empfehlungen des kantonalen Amts veröffentlicht. Die wichtigste Botschaft: Private Rasen- und Wiesenflächen sollen nicht auf eigene Initiative grossflächig behandelt werden.
Für Gartenbesitzer nennen die Fachleute folgende Möglichkeiten:
Zunächst abwarten, wenn keine besonders schützenswerten Pflanzen betroffen sind.
Einzelne wertvolle Pflanzen gezielt schützen und Raupen dort soweit möglich absammeln.
Pflanzenschutzmittel nur gemäss ihrer Zulassung und Gebrauchsanweisung einsetzen.
Dass ein Mittel gegen bestimmte Eulenraupen in einer Kultur zugelassen ist, bedeutet nicht, dass es auch auf jedem privaten Rasen eingesetzt werden darf. Eine flächige Behandlung kann zudem andere Insekten treffen.
Das Absammeln hat allerdings Grenzen: Bei einem starken Befall sei eine vollständige Entfernung kaum erreichbar, hält die Gemeinde Balzers fest.
Für Landwirtschaftsbetriebe gelten andere Voraussetzungen
Bei landwirtschaftlichen Kulturen hängt das Vorgehen unter anderem von der betroffenen Kultur, der Befallsstärke und dem Entwicklungsstadium der Raupen ab. Der Kanton empfiehlt, mögliche Massnahmen mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen abzustimmen.