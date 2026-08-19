Tanken in Italien: So viel Diesel und Benzin darf abgabenfrei in die Schweiz

Panorama

Wer in Italien tankt und in die Schweiz zurückfährt, kann zusätzlich Treibstoff im Reservekanister mitnehmen. Was gilt es bei der Menge zu beachten?

Für die Einreise in die Schweiz gelten klare Vorgaben. Wer in Italien tankt und zusätzlichen Treibstoff im Reservekanister mitnimmt, sollte die Freimenge kennen. Wird diese überschritten, fallen Zoll und Mehrwertsteuer an.

Diesel und Benzin aus Italien: So viele Liter im Reservekanister sind abgabenfrei

Der Inhalt des Fahrzeugtanks kann ohne Abgaben in die Schweiz eingeführt werden. Daneben sind bis zu 25 Liter Benzin oder Diesel in einem Reservekanister erlaubt, ohne dass dafür Zoll oder Mehrwertsteuer anfallen.

Das kostet Treibstoff über der Freimenge

Für jeden Liter, der die Grenze von 25 Litern im Reservekanister überschreitet, werden 80 Rappen Zoll fällig. Zusätzlich erhebt der Bund 8,1 Prozent Mehrwertsteuer auf den entsprechenden Wert des Treibstoffs.

Für die Abwicklung kann die QuickZoll-App des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) genutzt werden. Darüber lassen sich Waren bereits vor dem Grenzübertritt anmelden und verzollen.