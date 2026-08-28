Take That Tour 2027: Konzert in Zürich – So kommt man an Tickets

Panorama

Take That starten ihre «Dreamers Tour» 2027 in der Schweiz. Am 3. Juni spielen Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald in Zürich.

Take That gehen 2027 wieder auf grosse Europatournee. Die bislang angekündigte «Dreamers Tour» umfasst 31 Konzerte, weitere Termine sollen folgen. Erster Halt ist die Schweiz: Am 3. Juni 2027 spielt die Band bei den ZKB Unique Moments im Landesmuseum Zürich.

Take That starten ihre Tour 2027 in Zürich

Das Zürcher Konzert eröffnet den derzeit bekannten Tourplan. Bereits einen Tag später treten Take That beim NDR 2 Festival auf der Expo Plaza in Hannover auf. Danach folgen weitere Konzerte in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Für Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald folgt die Tour auf einen erfolgreichen Konzertsommer 2026. Für «The Circus Live» griff das Trio seine aufwendige Bühnenshow aus dem Jahr 2009 wieder auf. Mehr als 736'000 Tickets wurden für die Konzerte in Grossbritannien und Irland verkauft. Termine in weiteren europäischen Ländern gab es bei dieser Tour nicht.

Tickets für Take That in Zürich: So läuft der Vorverkauf

Der reguläre Ticketverkauf für die «Dreamers Tour» soll am Freitag, 4. September 2026, um 10 Uhr beginnen. Bereits zuvor ist ein Artist-Presale angekündigt: Nach den vorliegenden Angaben startet dieser am 2. September um 10 Uhr.

Für den Zugang ist eine Vorbestellung des neuen Albums «Dreamers» nötig. Auf der offiziellen Website von Take That heisst es, dass das Album bis Dienstag, 1. September 2026, um 11 Uhr Schweizer Zeit im Take-That-Shop vorbestellt werden muss, um einen exklusiven Presale-Code für die Europatournee zu erhalten. Wer Tickets für das Konzert in Zürich kaufen möchte, kann damit bereits vor dem allgemeinen Verkaufsstart auf das Angebot zugreifen.

Neues Album «Dreamers» erscheint Ende 2026

Die Tour trägt den Namen des kommenden zehnten Studioalbums von Take That. «Dreamers» soll Ende 2026 erscheinen, ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt.

Am 4. September 2026 erscheint zudem die neue Single «Feel My Love», für die Take That mit Michael Patrick Kelly zusammenarbeiten. Zuvor veröffentlichte das Trio bereits «You're A Superstar» und «Sweet July».

Take That blicken auf eine Karriere von mehr als dreieinhalb Jahrzehnten zurück. Die Band wurde Ende der 1980er-Jahre als fünfköpfige Boyband gegründet und feierte mit Songs wie «Back For Good», «Never Forget» und «Relight My Fire» grosse Erfolge. Nach Robbie Williams’ Ausstieg und der Auflösung 1996 gelang ab 2005 das Comeback. Heute bestehen Take That aus Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald. Mit «This Life» erreichte die Band 2023 ihr neuntes Nummer-eins-Album in Grossbritannien.