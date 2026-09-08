Swiss streicht 10 Flüge: Über 1000 Passagiere können nicht wie geplant reisen

Panorama

Eine technische Panne bei der britischen Flugsicherung hat am Dienstag den Luftverkehr in London und weiteren Teilen Grossbritanniens ausgebremst. Auch Swiss war davon betroffen.

Am Flughafen London Heathrow stand der Abflugbetrieb am Dienstagnachmittag zeitweise still. Kurz vor 13 Uhr Ortszeit konnten vorübergehend keine Maschinen mehr starten. Nach Angaben des britischen Flugsicherungsdienstes NATS lag die Störung in dessen Flugverarbeitungssystem. Die Folgen waren auch an anderen britischen Flughäfen zu spüren.

Swiss: Mehr als 1000 Passagiere betroffen

Für Swiss hatte der Zwischenfall zahlreiche Annullierungen zur Folge. Bis am Abend strich die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben zehn Flüge von und nach Heathrow, Gatwick, London City und Manchester. 1007 Passagierinnen und Passagiere konnten ihre Reise deshalb nicht wie geplant antreten.

Weitere Verzögerungen und Ausfälle waren nicht ausgeschlossen. Für Mittwoch plant Swiss nach eigenen Angaben, auf einzelnen Strecken grössere Flugzeuge einzusetzen. Die zusätzlichen Plätze sollen helfen, Reisende nach den Annullierungen möglichst rasch an ihr Ziel zu bringen.

Vogelschlag sorgte zuvor für Unterbruch

Bereits gegen 11 Uhr war es in Heathrow zu einem separaten Zwischenfall gekommen. Nach einem Vogelschlag wurde eine Landebahn kurzzeitig für ankommende Maschinen gesperrt. Nach wenigen Minuten war sie wieder verfügbar.

Das spätere Systemproblem hatte deutlich grössere Folgen. Am Boden bildeten sich Flugzeugstaus, während zahlreiche Reisende mit Verspätungen und Annullierungen konfrontiert waren. Auch für den weiteren Tagesverlauf war mit Verzögerungen zu rechnen. Reisenden wurde empfohlen, den Status ihrer Verbindung bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu prüfen.