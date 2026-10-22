Panorama

SWISS erweitert ihren Sommerflugplan 2027 und nimmt ab Zürich ein neues Reiseziel auf. Zudem erhöht die Airline die Anzahl Flüge zu mehreren beliebten Destinationen in Europa, Asien und Nordamerika.

Wer im kommenden Sommer ab Zürich verreist, hat bei SWISS mehr Auswahl. Die Fluggesellschaft nimmt Toulouse in Südfrankreich neu in ihren Flugplan auf und erhöht auf mehreren Strecken die Frequenzen.

Flughafen Zürich: Toulouse neu im SWISS-Flugplan

Vom 25. Juni bis zum 23. August 2027 fliegt SWISS zweimal pro Woche von Zürich nach Toulouse. Auf mehreren bestehenden Strecken erhöht SWISS die Zahl der wöchentlichen Verbindungen. Paris wird künftig 30-mal statt 28-mal angeflogen, Nizza 34-mal statt 32-mal. Auch nach Hamburg, Budapest und Bremen sind zusätzliche Flüge geplant. Die serbische Stadt Niš steht neu während der gesamten Sommersaison im Flugplan. Statt zwei gibt es drei Verbindungen pro Woche.

Bengaluru bleibt, Montreal wird täglich angeflogen

Änderungen gibt es auch auf den Langstrecken. Nach Tokio fliegt SWISS bis Ende Mai und im Oktober täglich. Von Juni bis September sind sechs statt bisher fünf Flüge pro Woche vorgesehen.

Die neue Verbindung ins indische Bengaluru, die SWISS im Winter 2026/27 erstmals aufnimmt, wird auch im darauffolgenden Sommer angeboten. Ausgebaut wird zudem die Strecke nach Montreal. Die kanadische Metropole wird künftig täglich statt fünfmal pro Woche mit einem Airbus A330 bedient.

SWISS: 110 Destinationen ab Zürich im Sommer 2027