Swiss Lotto Zahlen: Welche Gewinnzahlen am häufigsten gezogen wurden

Panorama

Manche Zahlen wurden im Laufe der Jahre bei Swiss Lotto öfter gezogen als andere. Hier gibt es die Häufigkeiten als Übersicht.

Swiss Lotto wird in der Schweiz seit 1970 angeboten. Welche Gewinnzahlen wurden seitdem besonders häufig gezogen?

Swiss Lotto: Welche Zahlen sind besonders häufig?

Bei Swiss Lotto werden sechs Zahlen aus dem Zahlenbereich 1 bis 42 sowie eine Glückszahl gezogen. Die folgende Auswertung basiert auf den Swiss-Lotto-Ziehungen vom 7. April 1979 bis zum 5. August 2026 und zeigt, welche Zahlen aus dem Zahlenbereich 1 bis 42 bislang am häufigsten gezogen wurden. Sie liefert einen Überblick über die bisherigen Resultate, sagt jedoch nichts darüber aus, welche Zahlen bei der nächsten Ziehung erscheinen werden.

Top-10 aus dem Zahlenbereich (1–42)

36 (600x gezogen)

3 (587x gezogen)

31 (585x gezogen)

26 (574x gezogen)

13 (572x gezogen)

22 (572x gezogen)

24 (572x gezogen)

18 (571x gezogen)

17 (570x gezogen)

8 (569x gezogen)

Eine vollständige Statistik aller Zahlen veröffentlicht Swisslos auf seiner Website.

Am häufigsten gezogene Glückszahlen*

1 (243x gezogen)

5 (242x gezogen)

4 (238x gezogen)

6 (233x gezogen)

2 (231x gezogen)

3 (228x gezogen)

*Die Häufigkeit der Glückszahlen entspricht dem Stand vom 5. August 2026. Der Beginn der statistischen Erfassung ist nicht bekannt und fällt nicht mit der Einführung von Swiss Lotto zusammen.

Haben häufig gezogene Zahlen bessere Gewinnchancen?

Nein. Auch wenn manche Zahlen in der Vergangenheit häufiger gezogen wurden als andere, hat jede Zahl bei jeder Swiss Lotto-Ziehung die gleiche Gewinnchance. Die Ziehungen erfolgen unabhängig voneinander, sodass frühere Resultate keinen Einfluss auf künftige Auslosungen haben. Statistiken über häufig oder selten gezogene Zahlen liefern zwar interessante Einblicke in frühere Ziehungen, erlauben jedoch keine Rückschlüsse auf künftige Gewinnzahlen. Wer Swiss Lotto spielt, hat daher bei jeder Ziehung unabhängig von den gewählten Zahlen die gleichen Gewinnchancen.