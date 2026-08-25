Swiss-Flug nach Zürich setzt Notruf ab – chemischer Geruch an Board ist der Grund

Panorama

Auf dem Weg von Chicago nach Zürich kommt es an Bord eines Swiss-Flugs zu einem Zwischenfall. Über dem Atlantik wird ein Notruf abgesetzt – die Boeing muss ausserplanmässig landen.

Eigentlich sollte Swiss-Flug LX9 am Dienstagmorgen ganz regulär in Zürich landen. Doch über dem Atlantik nimmt die Reise eine unerwartete Wendung. Die Boeing 777-300ER war auf dem Weg von Chicago nach Zürich, als die Besatzung den sogenannten Squawk-Code 7700 setzte. Dieser Transpondercode signalisiert im internationalen Flugverkehr einen allgemeinen Notfall.

Swiss-Flug landet ausserplanmässig auf den Azoren

Wie Swiss auf Anfrage bestätigt, wurde nach dem Vorfall eine Ausweichlandung eingeleitet.

Das neue Ziel lag weit entfernt von Zürich: die portugiesische Azoren-Insel Terceira mitten im Atlantik.

Dort landete die Maschine laut Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 gegen 8.30 Uhr Schweizer Zeit.

Was genau an Bord von LX9 passiert ist und weshalb die Besatzung den Notruf abgesetzt hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Swiss hat bislang lediglich die Ausweichlandung bestätigt.

Was bedeutet der Notfallcode 7700?

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte der Zwischenfall auch im Internet. Am Dienstagmorgen entwickelte sich LX9 zeitweise zum meistverfolgten Flug weltweit auf Flightradar24.

Grund dafür dürfte insbesondere der gesetzte Code 7700 gewesen sein. Dabei handelt es sich um einen international verwendeten Transpondercode für einen allgemeinen Notfall.

Allein daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, welcher konkrete Zwischenfall an Bord vorlag. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch offen.

Beim betroffenen Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 777-300ER. Die Maschine war als Flug LX9 von Chicago in Richtung Zürich unterwegs.

Chemischer Geruch an Board ist der Auslöser

Mediensprecher Pelzer bestätigte gegenüber «Blick» bereits, dass chemischer Geruch an Bord der Auslöser für den Notruf gewesen sei.

Weitere Updates folgen... sobald mehr bekannt ist.