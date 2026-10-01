Panorama

Bei der SWISS fällt ein Angebot weg, das Reisende bisher während des Fluges nutzen konnten. Grund dafür sei laut der Airline das veränderte Kaufverhalten der Passagiere.

Wer mit der SWISS fliegt, kann an Bord keine Duty-Free-Produkte mehr kaufen. Die Airline hat den Verkauf per Ende September 2026 eingestellt. Betroffen sind unter anderem Uhren, Schmuck, Parfüms, Kosmetik, Accessoires und Geschenkartikel.

Duty-Free-Verkauf eingestellt: Was steckt dahinter?

Immer weniger Passagiere hätten laut SWISS während des Fluges eingekauft. Viele würden sich bereits zu Hause über Produkte informieren, Preise im Internet vergleichen und ihre Einkäufe noch vor der Reise tätigen.

Damit verliere der spontane Einkauf an Bord an Bedeutung. Die Airline zieht daraus nun die Konsequenz und verzichtet auf den bisherigen Verkauf im Flugzeug. Bereits seit Juni hatte die SWISS ausgewählte Restbestände günstiger angeboten.

SWISS: Produkte neu verstärkt online erhältlich

Ausgewählte Artikel aus dem bisherigen Sortiment bleiben über den Worldshop von Miles & More erhältlich. Dort gibt es auch Tassen, Trolleys und Flugzeugmodelle im SWISS-Design. Zum Online-Sortiment gehört ausserdem die «SWISS Recraft Collection». Dafür werden Teile aus ausgemusterten Flugzeugen zu Möbelstücken und Accessoires verarbeitet.

Andere Angebote an Bord bleiben bestehen. Nicht betroffen ist insbesondere «SWISS Saveurs», das Verpflegungskonzept in der Economy Class.