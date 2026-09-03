SWISS: Ab wann fliegt die Airline wieder nach Dubai?

Panorama

SWISS hat ihre Flüge zwischen Zürich und Dubai weiterhin ausgesetzt. Bis wann wird die Destination nicht bedient?

Wer mit SWISS von Zürich nach Dubai fliegen möchte, muss sich weiterhin gedulden. Wann nimmt die Airline die Dubai-Flüge wieder auf?

SWISS: Ab wann gibt es wieder Flüge von und nach Dubai?

Die Fluggesellschaft hatte bereits am 23. Juni mitgeteilt, die Verbindung aus operationellen Gründen bis und mit 24. Oktober 2026 auszusetzen. Im aktuellen Flugplan der Airline sind danach wieder tägliche Direktflüge zwischen Zürich und Dubai vorgesehen. SWISS weist allerdings darauf hin, dass sich der Flugplan ändern kann. Im Juni erklärte die Airline, die Entwicklungen im Nahen Osten zu verfolgen und mit den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort sowie innerhalb der Lufthansa Group in Kontakt zu stehen.

Was gilt für betroffene Passagiere?

Wer von einer Annullierung betroffen ist, kann das Ticket kostenlos auf einen späteren Reisetermin umbuchen. Alternativ ist eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises möglich. Der SWISS-Kundendienst ist rund um die Uhr unter +41 (0)848 700 700 erreichbar.

Mehr Flüge zwischen Zürich und Delhi

Während die Dubai-Verbindung pausiert, fliegt SWISS häufiger nach Indien. Wegen der hohen Nachfrage bietet die Airline bis zum 24. Oktober neben dem regulären täglichen Flug zwischen Zürich und Delhi eine zweite tägliche Verbindung an. Diese wird mit einem Airbus A330 durchgeführt.