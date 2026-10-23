Panorama

In Deutschland wird es am Freitag stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst erwartet den stärksten Wind am Abend und in der ersten Nachthälfte. Besonders betroffen sind der Westen und Nordwesten.

Sturmtief «Luise» sorgt zum Wochenende für kräftigen Wind in Deutschland. Das Tief zieht vom Ärmelkanal zur Deutschen Bucht. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nimmt der Wind am Freitag, 23. Oktober, von Westen und Südwesten bis zur Landesmitte deutlich zu.

Diese Regionen sind besonders betroffen

Der DWD nennt in seinem Warnlagebericht folgende Schwerpunkte:

Rheinland bis Emsland: Gefahr schwerer Sturmböen mit bis zu 100 km/h.

Gefahr schwerer Sturmböen mit bis zu 100 km/h. Weitere westliche Landesteile: Am Abend und in der ersten Nachthälfte Böen von etwa 70 bis 85 km/h.

Am Abend und in der ersten Nachthälfte Böen von etwa 70 bis 85 km/h. Berglagen: Sturmböen bis orkanartige Böen mit etwa 80 bis 110 km/h.

Sturmböen bis orkanartige Böen mit etwa 80 bis 110 km/h. Nordsee: Stürmische Böen, über der freien Nordsee am Abend auch schwere Sturmböen bis 100 km/h.

Stürmische Böen, über der freien Nordsee am Abend auch schwere Sturmböen bis 100 km/h. Südwesten: Ab dem Nachmittag einzelne starke Gewitter mit Böen von etwa 60 bis 85 km/h.