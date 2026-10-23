Sturmtief «Luise» sorgt zum Wochenende für kräftigen Wind in Deutschland. Das Tief zieht vom Ärmelkanal zur Deutschen Bucht. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nimmt der Wind am Freitag, 23. Oktober, von Westen und Südwesten bis zur Landesmitte deutlich zu.
Diese Regionen sind besonders betroffen
Der DWD nennt in seinem Warnlagebericht folgende Schwerpunkte:
Rheinland bis Emsland: Gefahr schwerer Sturmböen mit bis zu 100 km/h.
Weitere westliche Landesteile: Am Abend und in der ersten Nachthälfte Böen von etwa 70 bis 85 km/h.
Berglagen: Sturmböen bis orkanartige Böen mit etwa 80 bis 110 km/h.
Nordsee: Stürmische Böen, über der freien Nordsee am Abend auch schwere Sturmböen bis 100 km/h.
Südwesten: Ab dem Nachmittag einzelne starke Gewitter mit Böen von etwa 60 bis 85 km/h.
Die genannten Geschwindigkeiten sind Prognosen. Wie stark einzelne Orte betroffen sind, zeigen die örtlichen Warnungen.
Wann erreicht der Sturm seinen Höhepunkt?
Den Höhepunkt erwartet der DWD am Freitagabend und in der ersten Nachthälfte zum Samstag. Anschliessend soll der Wind allmählich nachlassen. Ein einheitlicher Warnbeginn für ganz Deutschland gilt nicht.
Wer unterwegs ist, sollte die aktuelle Warnung für seinen Aufenthaltsort prüfen. Die offizielle DWD-Warnkarte zeigt die betroffenen Gebiete und ermöglicht die Suche nach einem Ort.
Lose Gegenstände sichern und auf Äste achten
Bei Sturmböen können Äste herabfallen und Gegenstände umherfliegen. Sichert deshalb lose Balkon- und Gartenmöbel sowie Abdeckungen. Achtet im Freien auf herabfallende Gegenstände und beachtet die örtlichen Handlungsempfehlungen.
Grundlage: DWD-Warnlagebericht vom 23. Oktober 2026, 10.30 Uhr. Warnungen können aktualisiert werden.