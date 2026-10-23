Panorama

Stürmische Böen, Gewitter und sinkende Temperaturen prägen das Wetter am Freitag. Für zahlreiche Schweizer Regionen gelten Windwarnungen.

Der Freitag, 23. Oktober 2026, bringt der Schweiz unbeständiges Herbstwetter. Eine kräftige Südwestströmung sorgt vor allem auf der Alpennordseite für starken Wind, während in den Bergen Schnee fällt. Am Samstag beruhigt sich die Lage teilweise, allerdings bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Landesteilen.

Schweiz: Für diese Regionen gelten Windwarnungen

MeteoAlarm hat für zahlreiche Gebiete die Warnstufe Gelb ausgegeben. Betroffen sind unter anderem Bern-Sense, Thun-Belp, Luzern-Alpnach, Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen-Rorschach und Aarau-Lenzburg. Dort gelten die Warnungen ab Freitagmittag.

In Regionen wie Werdenberg, Sarganserland, Brienz-Interlaken, Rheintal und Landquart-Chur beginnen sie um 17 Uhr. Sämtliche aufgeführten Warnungen laufen am Samstag um 3 Uhr aus. Die Gefahr wird als mässig eingestuft.

MeteoAlarm stellt hier auf seiner Webseite eine Karte mit den Warnungen bereit.

Kräftiger Wind und mögliche Gewitter am Freitag

In der Deutschschweiz ist es am Vormittag verbreitet bewölkt und regnerisch. Nachmittags wechseln sich kurze Aufhellungen mit Schauern ab. Vereinzelt können am Abend und in der Nacht Graupel oder Gewitter auftreten. In Nord- und Mittelbünden bleibt es voraussichtlich etwas trockener.

Im Flachland frischt der Südwestwind in der zweiten Tageshälfte deutlich auf. Besonders bei Schauern und in erhöhten Lagen sind stürmische Böen möglich. Auch in der Westschweiz und im Wallis wird es windig. Über den Bergen erreicht der Südwestwind dort zeitweise Sturmstärke.