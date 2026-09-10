Ein knapp 300 Meter langes Kreuzfahrtschiff treibt plötzlich durch ein Hafenbecken: Im französischen Le Havre ist es am Dienstag zu einem aussergewöhnlichen Zwischenfall mit der AIDAperla gekommen. Starke Winde sorgten dafür, dass das Kreuzfahrtschiff seinen Liegeplatz verliess. Videoaufnahmen zeigen, wie die AIDAperla anschliessend durch den Hafen treibt und schliesslich mit der Kaimauer in Kontakt kommt. Verletzt wurde nach Angaben der Reederei niemand.
AIDAperla reisst sich bei starkem Wind vom Liegeplatz los
Der Zwischenfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, 8. September, gegen 16 Uhr.
Nach Angaben von AIDA Cruises verliess die AIDAperla während einer Schlechtwetterfront mit Starkwind ihre Position an der Pier. Berichten zufolge lösten sich im vorderen Bereich des Schiffes Leinen.
Dabei stürzten auch Gangways vom Anleger. Aufnahmen aus Le Havre zeigen anschliessend, wie sich das Kreuzfahrtschiff vom Kai entfernt und im Hafenbecken bewegt.
Die Besatzung reagierte, zudem kamen Schlepper zum Einsatz. Schliesslich konnte das Schiff wieder unter Kontrolle gebracht und zurück an seinen Liegeplatz zurückgebracht werden.
Kreuzfahrtschiff kollidiert mit der Kaimauer
Ganz ohne Zwischenfall gelang das Manöver allerdings nicht. Während die AIDAperla durch den Hafen trieb, kam es nach Angaben der Reederei zu einem Kontakt mit der Pier. Der NDR berichtet, dass das Schiff die Kaimauer mit dem Heck berührte.
Wie gross mögliche Schäden am Kreuzfahrtschiff sind, ist bislang nicht öffentlich bekannt. AIDA erklärte, das Schiff werde nach dem Vorfall eingehend von Technikern und den zuständigen Behörden überprüft.
Zeitweise drohte eine Kollision mit der «Mein Schiff 3»
Für zusätzliche Anspannung sorgte ein weiteres Kreuzfahrtschiff im Hafen. In der Nähe der AIDAperla lag die «Mein Schiff 3». Dort wurden Gäste und Besatzungsmitglieder vorsorglich aufgefordert, bestimmte Aussenbereiche zu verlassen.
Zwei Schlepper kamen nach Angaben von TUI Cruises zusätzlich zum Einsatz, um die «Mein Schiff 3» an der Pier zu stabilisieren.
Passagiere berichteten später, dass die AIDAperla zeitweise gefährlich nahe an das Schiff herangetrieben sei. Zu einer Kollision zwischen den beiden Kreuzfahrtschiffen kam es jedoch nicht.
Passagiere können zeitweise nicht zurück auf die AIDAperla
Auch für Reisende an Land hatte der Vorfall Folgen. Nachdem sich das Schiff vom Kai gelöst hatte, wurde der Landgang unterbrochen. Passagiere, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits ausserhalb des Schiffes befanden, konnten zeitweise nicht zurück an Bord.
Eine Passagierin berichtete gegenüber RTL, dass sich zu diesem Zeitpunkt etwa 1800 Gäste ausserhalb des Schiffes befunden hätten. Diese Zahl stammt allerdings von der Reisenden selbst und wurde von AIDA nicht offiziell bestätigt. Die Reisenden mussten teilweise im Terminal und in Bussen warten. Später konnten sie wieder an Bord.
Niemand wird bei dem Zwischenfall verletzt
Trotz der spektakulären Ereignisse ging der Zwischenfall glimpflich aus. AIDA Cruises bestätigte, dass weder Gäste noch Besatzungsmitglieder verletzt wurden.
Auch auf den heruntergestürzten Gangways sollen sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Personen befunden haben. Die AIDAperla wurde mit Unterstützung von Schleppern wieder sicher am Liegeplatz vertäut.
AIDAperla bleibt vorerst in Le Havre
Die Kreuzfahrt kann nach dem Zwischenfall offenbar nicht wie ursprünglich geplant fortgesetzt werden.
Eigentlich sollte die AIDAperla Le Havre bereits am Dienstagabend verlassen und ihre Reise über Zeebrügge und Rotterdam fortsetzen. Stattdessen blieb das Schiff für technische und behördliche Kontrollen im französischen Hafen.
Nach den aktuellen Angaben des Hafens HAROPA wird die Abfahrt inzwischen für Sonntag, 13. September, um 17 Uhr geführt. Der Termin kann sich allerdings noch verändern. Damit würde sich der Aufenthalt in Le Havre um mehrere Tage verlängern.
AIDAperla ist knapp 300 Meter lang
Die Dimensionen des Schiffes machen deutlich, welche Herausforderung der Zwischenfall für die Besatzung und die Schlepper darstellte.
Die AIDAperla ist knapp 300 Meter lang und rund 37,6 Meter breit. Das Kreuzfahrtschiff kann mehrere Tausend Passagiere aufnehmen.
Wie gross die bei der Kollision entstandenen Schäden sind und wann die AIDAperla tatsächlich wieder auslaufen kann, dürfte sich nach Abschluss der laufenden Untersuchungen zeigen.