Panorama

Schreckmoment im französischen Le Havre: Starke Böen haben die AIDAperla von ihrem Liegeplatz gerissen. Das Kreuzfahrtschiff trieb durch den Hafen und kollidierte mit dem Kai.

Ein knapp 300 Meter langes Kreuzfahrtschiff treibt plötzlich durch ein Hafenbecken: Im französischen Le Havre ist es am Dienstag zu einem aussergewöhnlichen Zwischenfall mit der AIDAperla gekommen. Starke Winde sorgten dafür, dass das Kreuzfahrtschiff seinen Liegeplatz verliess. Videoaufnahmen zeigen, wie die AIDAperla anschliessend durch den Hafen treibt und schliesslich mit der Kaimauer in Kontakt kommt. Verletzt wurde nach Angaben der Reederei niemand.

AIDAperla reisst sich bei starkem Wind vom Liegeplatz los

Der Zwischenfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, 8. September, gegen 16 Uhr.

Nach Angaben von AIDA Cruises verliess die AIDAperla während einer Schlechtwetterfront mit Starkwind ihre Position an der Pier. Berichten zufolge lösten sich im vorderen Bereich des Schiffes Leinen.

Dabei stürzten auch Gangways vom Anleger. Aufnahmen aus Le Havre zeigen anschliessend, wie sich das Kreuzfahrtschiff vom Kai entfernt und im Hafenbecken bewegt.

Die Besatzung reagierte, zudem kamen Schlepper zum Einsatz. Schliesslich konnte das Schiff wieder unter Kontrolle gebracht und zurück an seinen Liegeplatz zurückgebracht werden.

Kreuzfahrtschiff kollidiert mit der Kaimauer

Ganz ohne Zwischenfall gelang das Manöver allerdings nicht. Während die AIDAperla durch den Hafen trieb, kam es nach Angaben der Reederei zu einem Kontakt mit der Pier. Der NDR berichtet, dass das Schiff die Kaimauer mit dem Heck berührte.

Wie gross mögliche Schäden am Kreuzfahrtschiff sind, ist bislang nicht öffentlich bekannt. AIDA erklärte, das Schiff werde nach dem Vorfall eingehend von Technikern und den zuständigen Behörden überprüft.