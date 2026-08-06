Street Parade Zürich 2026 im Livestream: Wer überträgt das Techno-Event live?

Panorama

Die Street Parade 2026 lockt wieder Hunderttausende nach Zürich. Wer das Techno-Event nicht vor Ort erleben kann, findet hier die Informationen zu den Livestreams.

Am Samstag, 8. August 2026, verwandelt sich die Zürcher Innenstadt erneut in die weltweit grösste Techno-Party. Hunderttausende Besucher feiern bei der Street Parade 2026 entlang des Zürcher Seebeckens, während internationale DJs auf den Love Mobiles und den Bühnen auflegen. Teile des Events lassen sich auch bequem im Livestream verfolgen. Zwei offizielle Übertragungen können direkt in diesem Artikel angesehen werden.

Zürich: Street Parade 2026

Die Street Parade findet von 13 bis 24 Uhr unter dem Motto «Together we move» statt. Der rund zwei Kilometer lange Umzug der Love Mobiles beginnt am Utoquai im Zürcher Seefeld. Von dort führt die Route entlang des Zürichsees über Bellevue, die Quaibrücke und den Bürkliplatz bis zum Hafendamm Enge. Entlang der Strecke sorgen neun offizielle Bühnen für ein durchgehendes Musik- und Unterhaltungsprogramm.

Livestream zur Street Parade 2026 in Zürich

Wer die Street Parade von daheim mitverfolgen möchte, hat am Samstag mehrere Möglichkeiten. Joyn, TeleZüri und TeleBärn haben Übertragungen ab 15.00 Uhr angekündigt. Die Auftritte der DJs auf der Opéra Stage und der Innovation Stage zeigt Arte live. Laut Ankündigung treten auf der Opéra Stage internationale Top-DJs auf, während die von UNREAL kuratierte Innovation Stage nationale und internationale Acts der Underground-Szene präsentiert. Die Übertragung von der Opéra Stage startet um 13.00 Uhr, der Livestream von der Innovation Stage beginnt um 16.30 Uhr.

Opéra Stage: Livestream und Timetable

13.00 Uhr – RAMPA

14.30 Uhr – BLOND:ISH

15.45 Uhr – VINTAGE CULTURE

17.00 Uhr – MACEO PLEX

18.30 Uhr – ARGY

19.30 Uhr – MARLON HOFFSTADT

21.00 Uhr – DARIA KOLOSOVA

22.00 Uhr – ADAM BEYER

Innovation Stage: Livestream und Timetable

13.00 Uhr – ALEX NANTAYA

14.30 Uhr – SATYS FYRE

16.30 Uhr – PRADA2000

18.30 Uhr – FÉLICIE

20.30 Uhr – ELLEN ALLIEN

22.00 Uhr – JOHANNES SCHUSTER

Weitere Informationen zur Street Parade 2026, den Bühnen, der Route und dem Rahmenprogramm gibt es auf der offiziellen Website der Veranstaltung.