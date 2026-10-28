Seit Dienstagnachmittag, 27. Oktober 2026, kommt es in Frankfurt und Bad Vilbel zu Ausfällen bei Internet, Fernsehen und Festnetztelefonie. Auch aus Karben wurden Störungen gemeldet. Grund dafür ist ein beschädigtes Glasfaserkabel im Frankfurter Stadtteil Ginnheim. Der Netzbetreiber musste seine Prognose zur Behebung inzwischen mehrfach korrigieren.

Vodafone-Störung: Wann funktioniert das Internet wieder?

Ursprünglich sollte die Störung am Mittwochmorgen behoben sein. Wie die «hessenschau» berichtete, verschob Vodafone den Zeitpunkt zunächst auf 14 Uhr. Laut einer aktualisierten Störungsmeldung sollen die Arbeiten nun bis Mittwoch, 28. Oktober, um 21 Uhr dauern. Wann sämtliche Dienste wieder uneingeschränkt verfügbar sind, hängt vom weiteren Verlauf der Reparatur ab.

Warum dauert die Reparatur so lange?

Bei Bohrarbeiten nahe Frankfurt-Ginnheim wurde laut der hessenschau am Dienstag ein Glasfaserkabel zerstört. Der Schaden ist grösser als zunächst angenommen: Statt das Kabel lediglich zu reparieren, muss ein mehrere hundert Meter langer Abschnitt ersetzt werden.

Am Mittwochvormittag waren die Vorbereitungen an einem der beiden betroffenen Schächte abgeschlossen. Am zweiten liefen die Arbeiten noch. Mehrere Technikerteams sind mit der Wiederherstellung der Verbindung beschäftigt. Die Störung betrifft neben privaten Kabelanschlüssen auch Geschäftskunden