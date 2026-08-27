Stecker ziehen oder nicht? Bei diesen Geräten solltest du aufpassen

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Ausschalten bedeutet nicht immer, dass kein Strom mehr fliesst. Bei manchen Geräten lohnt sich das Ausstecken, bei anderen sollte man damit zumindest warten.

Viele Elektrogeräte benötigen auch im Standby-Modus Energie. Wer sie vollständig vom Netz trennt, kann diesen Verbrauch vermeiden. Eine allgemeingültige Regel gibt es allerdings nicht: Bei einigen Geräten laufen nach dem Ausschalten noch Prozesse weiter, andere versorgen zusätzliche Dienste. Entscheidend sind deshalb Gerätetyp und Herstellerangaben.

Drucker, Router und OLED-TV: Nicht vorschnell ausstecken

Bei Tintenstrahldruckern kommt es auf die richtige Reihenfolge an. Wird einem eingeschalteten Gerät abrupt der Strom entzogen, kann der Druckkopf möglicherweise nicht ordnungsgemäss in seine Ruheposition fahren. Deshalb sollte der Drucker zuerst über die Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet werden. Ist der Abschaltvorgang beendet, kann er vom Netz getrennt werden.

Auch ein WLAN-Router muss nicht zwingend rund um die Uhr eingeschaltet bleiben. Wer ihn ausstecken möchte, sollte jedoch prüfen, welche Dienste davon abhängig sind. Festnetztelefonie, Alarmanlagen oder Smart-Home-Geräte können ohne Router nicht mehr funktionieren. Werden solche Dienste nicht benötigt, kann der Router bei längerer Abwesenheit oder in Nutzungspausen vom Strom getrennt werden.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt der OLED-Fernseher. Je nach Modell startet nach dem Ausschalten automatisch eine Pixelpflege. Wird der Fernseher während dieses Vorgangs vom Netz getrennt, kann die Pflege nicht abgeschlossen werden. Deshalb sollte ein OLED-TV nicht unmittelbar nach dem Ausschalten ausgesteckt werden. Wie lange das Gerät angeschlossen bleiben sollte, lässt sich den Angaben des Herstellers entnehmen.

Standby-Verbrauch lässt sich vermeiden

Bei Computern, Laptops und Spielkonsolen kann es sich bei längeren Nutzungspausen lohnen, sie vollständig vom Netz zu trennen. Im Standby- oder Ruhezustand benötigen solche Geräte weiterhin Energie. Eine schaltbare Steckdosenleiste kann dabei helfen, mehrere Verbraucher gleichzeitig vom Netz zu nehmen.

Bei diesen Küchengeräten ist Ausstecken sinnvoll

Bei einigen Küchengeräten ist das Ausstecken nach Gebrauch eine sinnvolle Vorsichtsmassnahme. Dazu gehören Toaster, Kaffeemaschinen und Heissluftfritteusen. Werden sie nicht mehr benötigt, können sie insbesondere bei längerer Abwesenheit vollständig vom Netz getrennt werden.

Beim Toaster sollten zudem Krümel regelmässig entfernt werden, da angesammelte Speisereste ein Brandrisiko darstellen können. Auch eine Kaffeemaschine kann nach Gebrauch ausgesteckt werden. Treten ungewöhnliche Gerüche, Funken oder andere Auffälligkeiten auf, sollte das Gerät nicht weiterverwendet werden.

Auf Gerät und Herstellerangaben achten

Ob der Stecker gezogen werden sollte, hängt vom jeweiligen Gerät ab. Bei Geräten ohne notwendige Hintergrundfunktionen lässt sich durch das vollständige Trennen vom Netz unnötiger Standby-Verbrauch vermeiden. Bei vernetzten Geräten sollte vorher geprüft werden, welche Dienste dadurch ausfallen.

Bei Geräten mit automatischen Abläufen nach dem Ausschalten ist mehr Vorsicht nötig. Tintenstrahldrucker sollten ihren Abschaltvorgang beenden können, OLED-Fernseher benötigen je nach Modell Zeit für die Pixelpflege. Statt einer pauschalen Regel gilt deshalb: Gerät korrekt ausschalten und im Zweifelsfall die Herstellerangaben beachten.