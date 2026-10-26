Panorama

Statt Sonne und Strand gab es kühles Herbstwetter: Eine Kreuzfahrt von Royal Caribbean führte überraschend nach Kanada. Was war der Grund?

Mehr als 5000 Passagiere wollten mit der «Oasis of the Seas» eine siebentägige Kreuzfahrt nach Florida und auf die Bahamas unternehmen. Am 18. Oktober 2026 legte das Schiff in New Jersey ab. Wegen eines Sturms an der US-Ostküste änderte die Reederei Royal Caribbean jedoch die Route. Statt der geplanten Häfen steuerte das Schiff Halifax in der kanadischen Provinz Nova Scotia an.

Kreuzfahrt: Passagiere erfahren erst kurz vor Abfahrt von der Änderung

Die Reisenden wurden erst wenige Stunden vor der Abfahrt über die neue Route informiert. Einige hatten ihre Anreise bereits hinter sich und waren auf die kurzfristige Änderung nicht vorbereitet.

Auch beim Wetter mussten die Gäste Abstriche machen. Während auf den Bahamas Temperaturen von 25 bis 30 Grad erwartet wurden, war es in Halifax mit rund 10 bis 12 Grad deutlich kühler.

Royal Caribbean bietet Entschädigungen an

Für die geänderte Route bot Royal Caribbean den Passagieren finanzielle Entschädigungen an. Laut einem Schreiben der Reederei erhielten die ersten beiden Gäste einer Kabine je nach Kategorie zwischen 200 und 600 US-Dollar an erstattungsfähigem Bordguthaben. Ab dem dritten Gast gab es jeweils 100 US-Dollar.

Zusätzlich stellte Royal Caribbean den zahlenden Gästen einen Gutschein im Wert von 50 Prozent des bezahlten Kreuzfahrtpreises für eine künftige Reise aus. Bereits gebuchte Landausflüge an den ausgefallenen Häfen wurden ebenfalls erstattet.