Start am EuroAirport Basel: Darum sollten Passagiere jetzt deutlich früher losfahren

Panorama

Wer derzeit vom EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg abfliegt, sollte für die Fahrt zum Flughafen mehr Zeit einplanen. Der Airport warnt vor einer erschwerten Zufahrt.

Der EuroAirport weist Passagiere aktuell auf Probleme bei der Anfahrt hin. Grund dafür sind Bauarbeiten rund um die Zufahrtswege zum Flughafen. Betroffen sind Reisende aus beiden Richtungen: Laut EuroAirport ist die Anfahrt derzeit sowohl von der Schweizer als auch von der französischen Seite erschwert.

Bauarbeiten sorgen für Einschränkungen bei der Anfahrt zum EuroAirport

Anhaltende Bauarbeiten sorgen für verzögerte Anreisezeiten zum Flughafen, sowohl von der Schweizer als auch von der französischen Seite. Wie lange diese Bauarbeiten noch andauern, wird nicht näher beschrieben.

Wie viel früher sollten Passagiere am EuroAirport sein?

Eine konkrete zusätzliche Fahrzeit nennt der EuroAirport in seiner aktuellen Warnung nicht. Reisende sollten deshalb vor der Abfahrt die aktuelle Verkehrslage und ihre Route prüfen und einen zusätzlichen Zeitpuffer einplanen.

Das gilt nicht nur für die Anreise aus Frankreich: Ausdrücklich warnt der Flughafen auch Passagiere, die von der Schweizer Seite anreisen. Wer einen Flug erreichen muss, sollte sich daher nicht auf die unter normalen Bedingungen übliche Fahrzeit verlassen.