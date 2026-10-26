Panorama

Als Pavel Chekov wurde Walter Koenig weltbekannt. Nun ist der Schauspieler mit 90 Jahren gestorben. Seine Vertretung hat sich zu den Todesumständen geäussert.

Trauer um ein bekanntes Gesicht der Enterprise: Walter Koenig ist tot. Der US-Schauspieler, der in der ursprünglichen «Star Trek»-Serie den Navigator Pavel Chekov verkörperte, wurde 90 Jahre alt. Seine Vertretung bestätigte den Tod gegenüber US-Medien.

Was ist zur Todesursache von Walter Koenig bekannt?

Nach Angaben seiner Vertretung gegenüber «TMZ» starb Koenig in seinem Zuhause in North Hollywood. Seine Tochter Danielle und seine Nichte seien bei ihm gewesen. Das Portal nennt altersbedingte Ursachen. Auch «Entertainment Weekly» berichtet unter Berufung auf seine Vertretung von einem natürlichen Tod. Eine konkrete Erkrankung wird in diesen Angaben nicht genannt.

Als Chekov wurde er Teil der «Star Trek»-Geschichte

Koenig stiess 1967 zur zweiten Staffel der Serie, die im deutschsprachigen Raum als «Raumschiff Enterprise» bekannt wurde. Als junger russischer Navigator Pavel Chekov gehörte er zur Besatzung an der Seite von Captain Kirk und Spock.

Die Figur begleitete ihn über Jahrzehnte: Nach der Fernsehserie spielte er Chekov auch in sieben «Star Trek»-Kinofilmen, darunter «Star Trek: Der Film» und «Star Trek: Treffen der Generationen».

Auch in «Babylon 5» hinterliess er Spuren

Science-Fiction-Fans kannten Koenig zudem als Alfred Bester aus «Babylon 5». Dort spielte er in den 1990er-Jahren eine wiederkehrende Rolle.