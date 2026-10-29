Trauer um Patrick Stewart: Der britische Schauspieler starb am Mittwoch, 28. Oktober, in seinem Zuhause in Los Angeles. Das geht aus einer am Donnerstag auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen veröffentlichten Erklärung hervor. Seine Ehefrau Sunny war demnach an seiner Seite.

Was ist zur Todesursache von Patrick Stewart bekannt?

In der Erklärung wird mitgeteilt, dass Stewart vor seinem Tod an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz erkrankt war. Seine Sprecherin Kelly Bush Novak bestätigte die Angaben gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Die Diagnosen waren zuvor nicht öffentlich bekannt gewesen.

Wann die Erkrankungen festgestellt wurden und welche unmittelbare medizinische Komplikation zu seinem Tod führte, wurde nicht näher erläutert.

Als Captain Picard wurde er weltberühmt

Ab 1987 verkörperte Stewart Captain Jean-Luc Picard in «Star Trek: The Next Generation». Die Serie lief bis 1994 und machte den zuvor vor allem am Theater erfolgreichen Schauspieler international bekannt.

Es folgten vier Kinofilme mit der «Next Generation»-Besetzung. Von 2020 bis 2023 kehrte er in der Serie «Star Trek: Picard» nochmals zu seiner berühmten Figur zurück.