Panorama

Bei Spotify kommt es offenbar zu einer Störung. Nutzer melden vor allem Probleme mit der App, der Wiedergabe und der Verbindung.

Wer am 29. September 2026 über Spotify Musik hören will, könnte auf Schwierigkeiten stossen. Auf den Störungsportalen Netzwelt und Allesstörung sind am Nachmittag zahlreiche Problemmeldungen zum Musikstreamingdienst eingegangen. Die Angaben liefern auch Hinweise darauf, welche Funktionen besonders betroffen sind.

Spotify-Störung heute: Vor allem App und Wiedergabe betroffen

Nach den von Netzwelt ausgewiesenen Nutzermeldungen betreffen 29 Prozent der Probleme die Mobile-App. 27 Prozent entfallen auf die Wiedergabe und 23 Prozent auf Verbindungsprobleme. Schwierigkeiten mit Android und iOS machen jeweils 6 Prozent der Meldungen aus, weitere 5 Prozent betreffen den Login. Probleme mit Downloads werden mit 1 Prozent angegeben.

Auch bei Allesstörung beziehungsweise Downdetector sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden Meldungen zu Problemen mit Spotify verzeichnet worden. Laut dem Portal seien vor allem das Audio-Streaming (38 Prozent) und die App betroffen (32 Prozent).