Panorama

Am heutigen Mittwoch, 12. August 2026, ist in der Schweiz eine aussergewöhnlich starke partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Hier gibt es das Himmelsspektakel live zum Mitverfolgen.

Heute Abend lohnt sich in der Schweiz der Blick in den Himmel. Der Mond schiebt sich zwischen Erde und Sonne und verdeckt dabei einen grossen Teil der Sonnenscheibe. In der Schweiz ist die Sonnenfinsternis zwar nicht total, mit einer Bedeckung von bis zu 93 Prozent fällt sie aber deutlich aus.

Sonnenfinsternis 2026 im Livestream

Das Himmelsspektakel beginnt in der Schweiz gegen 19.25 Uhr und erreicht kurz nach 20.15 Uhr seinen Höhepunkt. Ungefähr eine halbe Stunde später wird die Sonne untergehen.

Perseiden: Sternschnuppen nach der Sonnenfinsternis

In der Nacht danach folgt gleich das nächste Himmelsphänomen. Vom 12. auf den 13. August erreichen die Perseiden ihren jährlichen Höhepunkt. Damit treffen in diesem Jahr gleich zwei astronomische Höhepunkte aufeinander: zuerst die partielle Sonnenfinsternis am Abend, danach der bekannte Meteorstrom.



Besonders günstig sind die Bedingungen wegen des Neumonds, der für einen sehr dunklen Nachthimmel sorgt. «Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass der Himmel klar und wolkenlos bleibt», sagte Yannick Emery, Präsident der Waadtländer Astronomischen Gesellschaft, gegenüber Keystone-SDA.