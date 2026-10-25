Panorama

Aleksandar Vučić erklärt seine Liste bei der Parlamentswahl zum Verlierer. Gewonnen habe die von der Studentenbewegung unterstützte Liste. Ein endgültiges amtliches Ergebnis steht noch aus.

Überraschende Erklärung am Wahlabend in Serbien: Aleksandar Vučić hat am Sonntag, 25. Oktober, eine Niederlage seiner Liste «Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija» eingeräumt. «Es ist klar, dass wir diese Wahlen verloren haben», sagte er laut dem serbischen Nachrichtenportal «Blic» im Wahlhauptquartier. Nach seiner Einschätzung habe die Studentenliste gewonnen. Gleichzeitig stellte er klar, dass noch keine endgültigen Ergebnisse vorlägen. Seine Einschätzung beruhe auf einer Stichprobe.

Was über das Wahlergebnis bisher bekannt ist

Gewählt wurde das serbische Parlament mit seinen 250 Sitzen. Die reguläre Abstimmungszeit endete um 20 Uhr. Wer zu diesem Zeitpunkt noch am Wahllokal wartete, durfte weiterhin seine Stimme abgeben.

Vučićs Erklärung ist eine politische Anerkennung der Niederlage, aber noch kein abschliessendes amtliches Resultat. Die Wahlkommission RIK veröffentlicht eingehende Auszählungsdaten schrittweise. Frühe Teilergebnisse bilden zunächst nur einen Ausschnitt der abgegebenen Stimmen ab.

Entscheidend wird nun, wie viele Mandate die einzelnen Listen tatsächlich erhalten. Für eine absolute Mehrheit sind 126 der 250 Sitze nötig. Aus Vučićs Erklärung allein lässt sich noch keine endgültige Sitzverteilung ableiten.

Warum die Studentenliste Vučić herausfordert

Die Studentenbewegung entstand aus den Protesten nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November 2024. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben. Die Katastrophe löste eine breite Debatte über Korruption, staatliche Verantwortung und die Kontrolle öffentlicher Bauprojekte aus.