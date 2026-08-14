Seelisbergtunnel der A2 nach tödlichem Unfall gesperrt

Panorama

Bei einem schweren Unfall vor dem Seelisbergtunnel ist in der Nacht auf Freitag ein Auto mit der Tunnelinfrastruktur kollidiert und anschliessend in Brand geraten.

Bei diesem schweren Unfall kam der Lenker ums Leben. Der Unfall verursachte erhebliche Schäden, weshalb der Tunnel bis auf Weiteres gesperrt bleibt.

Unfallhergang am Seelisbergtunnel

Nach Angaben der Kantonspolizei Uri war das Auto gegen 3 Uhr in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor der Einfahrt in den Seelisbergtunnel kam der Wagen nach links von der Fahrspur ab und prallte frontal gegen die Infrastruktur am Tunnelportal.

Durch die Kollision geriet das Fahrzeug in einen Technikraum und fing anschliessend Feuer. Die Person am Steuer verstarb noch an der Unfallstelle. Ihre Identität war zunächst nicht bekannt. Am Fahrzeug waren Urner Kontrollschilder angebracht.

Starke Verkehrseinschränkungen

Der mehr als neun Kilometer lange Seelisbergtunnel zwischen den Kantonen Uri und Nidwalden ist seit dem Unfall gesperrt. Autos werden deshalb über die Axenstrasse auf der gegenüberliegenden Seite des Vierwaldstättersees umgeleitet. Für den Schwerverkehr führt die Ausweichroute über den San Bernardino.

Wie lange die Sperrung dauert, war am Freitagvormittag noch offen. Nach Angaben der Kantonspolizei Uri wurden die Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen des Tunnels erheblich beschädigt. Fachleute sind derzeit damit beschäftigt, das genaue Ausmass der Schäden zu untersuchen.

Gleichzeitig laufen die Ermittlungen zur Ursache und zum genauen Ablauf des Unfalls. Diese werden von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft Uri geführt.

Nächster Unfall ist die Folge von Stau

Infolge des Staus vor dem Seelisbergtunnel kam es wenig später zu einem weiteren Unfall. Wie die Polizei mitteilt, erkannte der Fahrer eines Autos mit Waadtländer Kontrollschildern das Stauende offenbar zu spät und prallte in das Heck eines Personenwagens mit Zürcher Kennzeichen.

Bei der Kollision wurden sechs Personen leicht und zwei weitere erheblich verletzt. Die Verletzten wurden unter anderem mit der Rega ins Spital gebracht. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 80'000 Franken geschätzt.



Mit Material von Keystone-SDA.

