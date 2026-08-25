Seaside 2026: Fällt das Festival ins Wasser?

Panorama

Ausgerechnet zum Start des Seaside Festivals in Spiez könnte das Wetter ungemütlich werden. Die aktuelle Wettervorhersage gibt es hier im Überblick.

Am Freitag, 28. August, und Samstag, 29. August 2026 findet das Seaside Festival statt. Auf der Hauptbühne treten unter anderem Max Herre & Joy Denalane, Tom Odell, Alvaro Soler, Anastacia, Gotthard, Roxette und Nena auf. Vor dem Festival richtet sich der Blick allerdings nicht nur auf das Programm, sondern auch auf den Himmel.

Seaside Festival 2026: Wie wird das Wetter?

Für Freitag sieht die Wetterprognose von MeteoSchweiz (Stand 25. August 2026) wenig sommerlich aus. Bei Temperaturen von 15 bis 21 Grad werden rund 12 Millimeter Niederschlag erwartet. Je nach Entwicklung sind zwischen 3 und 30 Millimeter möglich. Vor allem am Nachmittag und frühen Abend muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Für Besucherinnen und Besucher dürfte Regenschutz am Freitag zur sinnvollen Festival-Ausrüstung gehören.

Am Samstag steigen die Chancen auf trockene Konzerte

Am zweiten Festivaltag sieht es besser aus. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 22 Grad, die erwartete Regenmenge liegt bei weniger als einem Millimeter. Angegeben wird eine mögliche Bandbreite von 0 bis 6 Millimetern. Sonne und Wolken prägen die Vorhersage.