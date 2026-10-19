Spanien wird von schweren Unwettern heimgesucht. Besonders entlang der Mittelmeerküste und auf den Balearen warnen die Wetterbehörden vor kräftigen Regenfällen und Gewittern. Laut dem europäischen Warnsystem MeteoAlarm wurden zwischen dem 17. und 20. Oktober 2026 für verschiedene Gebiete Warnungen der Stufen Gelb, Orange und Rot ausgegeben. Die Meldungen betreffen unterschiedliche Zeiträume.
Höchste Unwetterwarnstufe in Spanien ausgerufen
Besonders kritisch war die Lage in Teilen der Regionen Valencia und Alicante. Dort wurde wegen extremer Regenfälle die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. Die entsprechenden Warnungen liefen allerdings bereits am Morgen des 19. Oktober aus. Es bestehen aktuell weiterhin orangene Warnungen.
Auch in anderen Teilen Spaniens ist die Wetterlage angespannt. Für die Region Murcia wurden unter anderem für Campo de Cartagena und Mazarrón orange Warnungen vor Starkregen herausgegeben. Weitere Warnungen betreffen das Valle del Guadalentín mit Lorca und Águilas sowie die Region Vega del Segura. Neben heftigen Niederschlägen wird dort auch vor Gewittern gewarnt.
Starkregen und Gewitter auf Mallorca, Ibiza und in Katalonien
Auf den Balearen sind zahlreiche Gebiete von Unwetterwarnungen betroffen. Auf Mallorca gehören dazu die Sierra Tramontana, der Norden und Nordosten, das Inselinnere sowie der Süden und Osten. Auch für Menorca, Ibiza und Formentera wurden Warnungen vor Starkregen und Gewittern veröffentlicht.
Schwere Unwetter in Spanien: Höchste Warnstufe – Karte zeigt betroffene Gebiete | Südostschweiz
Für Teile der Balearen gelten gelbe Warnungen, vereinzelt wurden auch orange Warnstufen ausgegeben. Die Warnungen erstrecken sich teilweise bis zum 20. Oktober. Insbesondere in der Nacht auf Dienstag wird in mehreren Gebieten mit Regen gerechnet.
Auch das spanische Festland ist betroffen. In Katalonien warnen die Behörden für Gebiete rund um Barcelona, Girona und Tarragona vor erheblichen Regenfällen. Dort wurden für den Nachmittag und Abend des 19. Oktober teilweise orange Warnungen ausgegeben. Weitere Warnungen liegen unter anderem für Teile Andalusiens vor.
Unwetterwarnungen in Spanien: Was die Warnstufen bedeuten
Bei Meteoalarm steht Gelb für potenziell gefährliches Wetter, während bei Orange mit ungewöhnlichen Wetterereignissen sowie möglichen Schäden und Verletzten gerechnet werden muss. Rot ist die höchste Warnstufe: Es werden aussergewöhnlich heftige Wetterereignisse erwartet, die grossflächig schwere Schäden verursachen und eine Gefahr für Leib und Leben darstellen können.
Die Karte stellt die Wettervorhersage auf Grundlage des europäischen Wettermodells ECMWF dar. Zur Nutzung der Karte zoomt man zunächst auf den gewünschten Standort. Anschliessend kann man die Animation für die nächsten Tage über das «Play»-Symbol unten links starten. Die Legende unterhalb der Karte zeigt die vom Modell prognostizierten Niederschlagsmengen. Zusätzliche Wetterinformationen, etwa zu Wind und Temperatur, können oben rechts über das Menü eingeblendet werden.