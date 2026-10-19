Panorama

In Spanien drohen heftige Gewitter und Starkregen. Für mehrere Regionen wurden Unwetterwarnungen herausgegeben.

Spanien wird von schweren Unwettern heimgesucht. Besonders entlang der Mittelmeerküste und auf den Balearen warnen die Wetterbehörden vor kräftigen Regenfällen und Gewittern. Laut dem europäischen Warnsystem MeteoAlarm wurden zwischen dem 17. und 20. Oktober 2026 für verschiedene Gebiete Warnungen der Stufen Gelb, Orange und Rot ausgegeben. Die Meldungen betreffen unterschiedliche Zeiträume.

Höchste Unwetterwarnstufe in Spanien ausgerufen

Besonders kritisch war die Lage in Teilen der Regionen Valencia und Alicante. Dort wurde wegen extremer Regenfälle die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. Die entsprechenden Warnungen liefen allerdings bereits am Morgen des 19. Oktober aus. Es bestehen aktuell weiterhin orangene Warnungen.

Auch in anderen Teilen Spaniens ist die Wetterlage angespannt. Für die Region Murcia wurden unter anderem für Campo de Cartagena und Mazarrón orange Warnungen vor Starkregen herausgegeben. Weitere Warnungen betreffen das Valle del Guadalentín mit Lorca und Águilas sowie die Region Vega del Segura. Neben heftigen Niederschlägen wird dort auch vor Gewittern gewarnt.

Starkregen und Gewitter auf Mallorca, Ibiza und in Katalonien

Auf den Balearen sind zahlreiche Gebiete von Unwetterwarnungen betroffen. Auf Mallorca gehören dazu die Sierra Tramontana, der Norden und Nordosten, das Inselinnere sowie der Süden und Osten. Auch für Menorca, Ibiza und Formentera wurden Warnungen vor Starkregen und Gewittern veröffentlicht.