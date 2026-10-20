In weiten Teilen Italiens wird vor schweren Unwettern gewarnt. Am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Oktober 2026, müssen sich zahlreiche Regionen auf Starkregen, Gewitter und starken Wind einstellen. Der europäische Wetterwarndienst MeteoAlarm hat mehrere Warnungen der höchsten Stufe Rot herausgegeben. Die höchsten Warnstufen gelten vor allem im Norden (Stand 20. Oktober 2026 um 11.35 Uhr). Eine laufend aktualisierte Karte mit den Unwetterwarnungen bietet MeteoAlarm auf seiner Webseite.
Unwetter: Höchste Warnstufe in Norditalien
Am Dienstag gilt für Ligurien wegen extremer Regenfälle von 2 Uhr bis Mittwoch um 1.59 Uhr die höchste Warnstufe Rot. In Piemont tritt dieselbe Warnstufe um 14 Uhr in Kraft und dauert ebenfalls bis 1.59 Uhr. Auch in der Toskana ist die Lage angespannt: Dort wird von 14 Uhr bis 1.59 Uhr vor schweren Gewittern auf höchster Warnstufe gewarnt.
Am Mittwoch stehen Venetien und Friaul-Julisch Venetien im Fokus. Für beide Regionen gilt wegen extremer Niederschläge von 2 Uhr bis Donnerstag um 0.59 Uhr die Warnstufe Rot. In der Lombardei und in Trentino-Südtirol gilt im selben Zeitraum die zweithöchste Warnstufe Orange wegen Starkregens.
Auch Süditalien von Unwettern betroffen
Weiter südlich sind unter anderem Kampanien, Apulien und Sizilien betroffen. Dort gelten am Mittwoch von 2 Uhr bis 19.59 Uhr orange Gewitterwarnungen. Die Starkregenwarnungen derselben Stufe bleiben in Kampanien und Apulien bis Donnerstag um 0.59 Uhr bestehen, auf Sizilien bis Mittwoch um 19.59 Uhr.
In Kalabrien und Basilikata beginnen die Warnungen vor Starkregen und Gewittern am Mittwoch um 14 Uhr und gelten bis Donnerstag um 0.59 Uhr. Auf Sardinien wird bereits am Dienstag vor Starkregen, Gewittern und starkem Wind gewarnt. Am Mittwoch gelten dort von 2 Uhr bis Donnerstag um 0.59 Uhr weiterhin orange Warnungen wegen Regen und Wind.
Auch Mittelitalien bleibt nicht verschont. In Latium gelten von Dienstag um 20 Uhr bis Mittwoch um 13.59 Uhr orange Warnungen vor Starkregen und Gewittern. Am Mittwoch folgt von 14 Uhr bis Donnerstag um 0.59 Uhr eine Windwarnung derselben Stufe. In den Marken und der Emilia-Romagna gilt am Mittwoch für Wind die niedrigere Warnstufe Gelb.
Unwetterwarnungen in Italien: Was die Warnstufen bedeuten
Bei Meteoalarm steht Gelb für potenziell gefährliches Wetter, während bei Orange mit ungewöhnlichen Wetterereignissen sowie möglichen Schäden und Verletzten gerechnet werden muss. Rot ist die höchste Warnstufe: Es werden aussergewöhnlich heftige Wetterereignisse erwartet, die grossflächig schwere Schäden verursachen und eine Gefahr für Leib und Leben darstellen können.
Die Karte stellt die Wettervorhersage auf Grundlage des europäischen Wettermodells ECMWF dar. Zur Nutzung der Karte zoomt man zunächst auf den gewünschten Standort. Anschliessend kann man die Animation für die nächsten Tage über das «Play»-Symbol unten links starten. Die Legende unterhalb der Karte zeigt die vom Modell prognostizierten Niederschlagsmengen. Zusätzliche Wetterinformationen, etwa zu Wind und Temperatur, können oben rechts über das Menü eingeblendet werden.