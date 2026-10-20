Panorama

In Italien drohen heftige Regenfälle, Gewitter und starker Wind. Für mehrere Regionen gilt die höchste Warnstufe Rot.

In weiten Teilen Italiens wird vor schweren Unwettern gewarnt. Am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Oktober 2026, müssen sich zahlreiche Regionen auf Starkregen, Gewitter und starken Wind einstellen. Der europäische Wetterwarndienst MeteoAlarm hat mehrere Warnungen der höchsten Stufe Rot herausgegeben. Die höchsten Warnstufen gelten vor allem im Norden (Stand 20. Oktober 2026 um 11.35 Uhr). Eine laufend aktualisierte Karte mit den Unwetterwarnungen bietet MeteoAlarm auf seiner Webseite.

Unwetter: Höchste Warnstufe in Norditalien

Am Dienstag gilt für Ligurien wegen extremer Regenfälle von 2 Uhr bis Mittwoch um 1.59 Uhr die höchste Warnstufe Rot. In Piemont tritt dieselbe Warnstufe um 14 Uhr in Kraft und dauert ebenfalls bis 1.59 Uhr. Auch in der Toskana ist die Lage angespannt: Dort wird von 14 Uhr bis 1.59 Uhr vor schweren Gewittern auf höchster Warnstufe gewarnt.

Am Mittwoch stehen Venetien und Friaul-Julisch Venetien im Fokus. Für beide Regionen gilt wegen extremer Niederschläge von 2 Uhr bis Donnerstag um 0.59 Uhr die Warnstufe Rot. In der Lombardei und in Trentino-Südtirol gilt im selben Zeitraum die zweithöchste Warnstufe Orange wegen Starkregens.

Auch Süditalien von Unwettern betroffen

Weiter südlich sind unter anderem Kampanien, Apulien und Sizilien betroffen. Dort gelten am Mittwoch von 2 Uhr bis 19.59 Uhr orange Gewitterwarnungen. Die Starkregenwarnungen derselben Stufe bleiben in Kampanien und Apulien bis Donnerstag um 0.59 Uhr bestehen, auf Sizilien bis Mittwoch um 19.59 Uhr.