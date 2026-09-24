Panorama

Mit dem Schweizer Pass lässt sich weiterhin bequem um die Welt reisen. Ein neues Ranking zeigt jedoch: International fällt das Reisedokument zurück – und in Europa liegen zwölf Länder vor der Schweiz.

Der Schweizer Pass zählt weiterhin zu den stärksten Reisedokumenten der Welt. Im aktuellen «Global Passport Ranking» der Plattform Passport Reports erreicht die Schweiz allerdings nur noch den neunten Platz. Im Vorjahr hatte sie in derselben Rangliste noch Rang sieben belegt. Noch deutlicher fällt der Vergleich innerhalb Europas aus: Unter den 47 untersuchten europäischen Staaten reicht es für den Schweizer Pass lediglich zu Platz 13.

119 Destinationen sind ohne Visum erreichbar

Insgesamt untersucht Passport Reports die Einreisebestimmungen von 198 Reisezielen. Schweizer Staatsangehörige können demnach in 119 Länder einreisen, ohne vor der Reise ein Visum beantragen zu müssen.

Zu den visafreien Destinationen zählen praktisch alle europäischen Länder. Auch beliebte Reiseziele wie Japan, Thailand, Singapur, Mexiko, Brasilien, Südafrika und die Vereinigten Arabischen Emirate sind in dieser Kategorie aufgeführt.

In einigen Ländern müssen Reisende trotz Visafreiheit zusätzliche Vorgaben beachten. Dazu können eine digitale Einreisekarte, eine Touristenregistrierung, eine festgelegte maximale Aufenthaltsdauer oder der Nachweis eines Rück- beziehungsweise Weiterflugs gehören.

Visafrei bedeutet deshalb nicht, dass Reisende ohne jede Vorbereitung und ohne Kontrolle einreisen dürfen. Die endgültige Entscheidung trifft weiterhin die zuständige Grenzbehörde.

Für die USA, Kanada und Grossbritannien braucht es eine Genehmigung

Bei elf weiteren Destinationen müssen Schweizer Reisende vor der Abreise eine elektronische Reisegenehmigung beantragen. Dazu gehören unter anderem die USA, Kanada, Grossbritannien, Neuseeland und Israel.