Die Schweizerin Béatrice Keul wirft US-Präsident Donald Trump vor, sie im November 1993 im New Yorker Plaza Hotel vergewaltigt zu haben. Ihre Aussage ist Bestandteil eines Berichts, den die Demokraten im Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses am Montag veröffentlicht haben. Das Weisse Haus weist die Anschuldigungen zurück. Im Zusammenhang mit Keuls Vorwürfen wurde Trump bislang nicht angeklagt.

Wer ist Béatrice Keul?

Die heute 56-jährige Schweizerin stammt aus dem Kanton Bern. Nach Angaben von SRF ist sie gelernte Bankangestellte und arbeitete in ihren frühen Zwanzigern nebenbei als Model. 1992 wurde sie Vize-Miss Schweiz und nahm anschliessend an der Miss-Europe-Wahl teil.

Im November 1993 reiste sie für den Schönheitswettbewerb «Donald J. Trump American Dream Pageant» in die USA. Dort begegnete sie dem damaligen Immobilienunternehmer Trump. Auch Jeffrey Epstein habe sie bei der Veranstaltung kennengelernt, schildert Keul.

Was wirft sie Donald Trump vor?

Laut dem Bericht habe Trump Keul Unterstützung bei einem US-Visum und einem Studienplatz an der New York University versprochen. Später sei sie zu ihm in eine Hotelsuite geführt worden. Dort habe er sie nach ihrer Darstellung vergewaltigt und anschliessend zum Schweigen gedrängt.