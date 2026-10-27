Die Schweizerin Béatrice Keul wirft US-Präsident Donald Trump vor, sie im November 1993 im New Yorker Plaza Hotel vergewaltigt zu haben. Ihre Aussage ist Bestandteil eines Berichts, den die Demokraten im Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses am Montag veröffentlicht haben. Das Weisse Haus weist die Anschuldigungen zurück. Im Zusammenhang mit Keuls Vorwürfen wurde Trump bislang nicht angeklagt.
Wer ist Béatrice Keul?
Die heute 56-jährige Schweizerin stammt aus dem Kanton Bern. Nach Angaben von SRF ist sie gelernte Bankangestellte und arbeitete in ihren frühen Zwanzigern nebenbei als Model. 1992 wurde sie Vize-Miss Schweiz und nahm anschliessend an der Miss-Europe-Wahl teil.
Im November 1993 reiste sie für den Schönheitswettbewerb «Donald J. Trump American Dream Pageant» in die USA. Dort begegnete sie dem damaligen Immobilienunternehmer Trump. Auch Jeffrey Epstein habe sie bei der Veranstaltung kennengelernt, schildert Keul.
Was wirft sie Donald Trump vor?
Laut dem Bericht habe Trump Keul Unterstützung bei einem US-Visum und einem Studienplatz an der New York University versprochen. Später sei sie zu ihm in eine Hotelsuite geführt worden. Dort habe er sie nach ihrer Darstellung vergewaltigt und anschliessend zum Schweigen gedrängt.
Die Mitarbeiter der Demokraten erklären in einer Fussnote, dass dieser Abschnitt auf ausführlichen Gesprächen mit Keul über mehrere Wochen beruht. Es handelt sich um ihre Anschuldigungen, nicht um gerichtlich festgestellte Tatsachen.
Keul hatte bereits 2024 öffentlich über einen mutmasslichen sexuellen Übergriff gesprochen. Gegenüber der «New York Times» erklärte sie später, wegen anonymer Drohungen Einzelheiten zurückzuhalten. Auf die Frage, ob sie nun erstmals öffentlich eine vollzogene Vergewaltigung vorwerfe, sagte sie gegenüber Blick: «Öffentlich, ja.»
Wie reagiert das Weisse Haus?
Die Sprecherin des Weissen Hauses, Lauren Bis, erklärte gegenüber dem US-Magazin People, die Anschuldigungen seien unwahr. Den Bericht bezeichnete sie als politisch motivierten Versuch der Demokraten, von den Erfolgen des Präsidenten abzulenken.
Für die Einordnung entscheidend: Das Dokument stammt von der demokratischen Minderheitsfraktion im Justizausschuss. Es ist weder ein Gerichtsurteil noch eine Anklageschrift. Die Demokraten fordern einen unabhängigen Sonderermittler. Eine gerichtliche Feststellung zu Keuls Vergewaltigungsvorwurf liegt bislang nicht vor. Für Trump gilt die Unschuldsvermutung.