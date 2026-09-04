Panorama
Schwarzer Humor: Die besten Witze
Schwarzer Humor macht selbst vor düsteren Themen nicht halt und lebt von Pointen, bei denen einem das Lachen fast im Hals stecken bleibt. Diese Witze sind garantiert nichts für jeden Geschmack.
Tod, Krankheit, Pech und andere unangenehme Seiten des Lebens gehören normalerweise nicht zu den klassischen Gute-Laune-Themen. Beim schwarzen Humor sieht das anders aus. Er greift Tabus auf und verbindet sie mit überraschenden, absurden oder bitterbösen Pointen. Wichtig demnach zu beachten: Ein Spruch, der in einer geselligen Runde für Gelächter sorgt, kann in einer anderen Situation völlig danebenliegen. Diese Witze leben besonders vom richtigen Moment. Wer makabre Pointen und trockene Sprüche mag, findet hier eine Auswahl.
Schwarzer Humor: Die lustigsten Witze
- Was braucht man für die Wiedervereinigung der Beatles? – Eine Pistole und zwei Patronen.
- Was ist brutal? – 5 Babys in einer Mülltonne. Was ist brutaler? – 1 Baby in 5 Mülltonnen.
- Schwarzer Humor ist wie Essen. – Hat nicht jeder.
- «Wie ist dein Grossvater gestorben?» – «Friedlich im Schlaf.» – «Immerhin.» – «Für seine Buspassagiere weniger.»
- Der Arzt sagt: «Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.» – «Die schlechte zuerst.» – «Sie haben noch einen Tag zu leben.» – «Und die gute?» – «Ich wollte Sie eigentlich gestern anrufen.»
- «Wie viele Tote gab es nochmal bei diesem tragischen Flugzeugabsturz neulich?» – «124 und ein paar Zerquetschte.»
- Was ist klein, braun und klopft an die Scheibe? – Ein Baby im Backofen
- Was ist der Unterschied zwischen Casanova und Jesus? – Der Gesichtsausdruck beim Nageln.
- «Herr Doktor, wie lange habe ich noch?» – «Zehn.» – «Zehn was? Jahre? Monate?» – «Neun, acht, sieben …»
- Der Arzt sagt: «Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht.» – «Die gute zuerst.» – «Die Krankheit wird nach Ihnen benannt.»
- Kommt eine schwangere Frau am 1. April ins Krankenhaus. Der Arzt holt das Kind raus und schmeisst es mit voller Wucht gegen die Wand. Frau: «Ohhh, mein Kind, was haben Sie getan?» Arzt: «April, April, war schon tot!»
- «Meine Cousine hat sich gestern bei einem Unfall beide Beine gebrochen.» – «Oh Gott, die Arme!» – «Nein, die Beine!»
- «Papi, Papi, ich will nicht nach Australien.» – «Sei still und grab weiter.»
- Kommt ein Kind zu seiner Mutter und sagt: «Mama, ich hab eine 6 in Mathe und bleibe sitzen …» – Darauf die Mutter: «Macht nix, hast eh Krebs …»
- Welches Tier hat fünf Beine? – Ein Pitbull, der gerade vom Spielplatz zurückkommt.
- «Ich wollte eben schon immer was mit Menschen machen …» – «Ja, aber Scharfschütze …?»
- Kind: «Papa, was ist schwarzer Humor?» Papa: «Schau dir mal den Mann dahinten an.» Kind: «Papa, ich bin blind …»
- Ich werde nie die ersten Worte meines Sohnes vergessen: «Wo warst du die ganzen 17 Jahre?»
- «Bitte Herr Doktor, wo bringen Sie mich nur hin?» – «Ins Leichenschauhaus.» – «Aber ich bin doch gar nicht tot.» – «Und wir sind auch noch gar nicht da.»