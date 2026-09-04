Schwarzer Humor: Die besten Witze

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Schwarzer Humor macht selbst vor düsteren Themen nicht halt und lebt von Pointen, bei denen einem das Lachen fast im Hals stecken bleibt. Diese Witze sind garantiert nichts für jeden Geschmack.

Tod, Krankheit, Pech und andere unangenehme Seiten des Lebens gehören normalerweise nicht zu den klassischen Gute-Laune-Themen. Beim schwarzen Humor sieht das anders aus. Er greift Tabus auf und verbindet sie mit überraschenden, absurden oder bitterbösen Pointen. Wichtig demnach zu beachten: Ein Spruch, der in einer geselligen Runde für Gelächter sorgt, kann in einer anderen Situation völlig danebenliegen. Diese Witze leben besonders vom richtigen Moment. Wer makabre Pointen und trockene Sprüche mag, findet hier eine Auswahl.

Schwarzer Humor: Die lustigsten Witze