Schüsse am Rave in Aarau: Pressekonferenz heute im Livestream – Polizei informiert

Panorama

Nach den tödlichen Schüssen an einem Rave in Aarau will die Polizei am Mittwoch neue Erkenntnisse bekannt geben. Die Medienkonferenz beginnt um 14 Uhr und wird live übertragen.

Nach den tödlichen Schüssen auf dem Gelände der Pferderennbahn im Aarauer Schachen sind weiterhin wichtige Fragen offen. Ein 43-jähriger Schweizer wurde inzwischen unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Am Mittwochnachmittag will die Kantonspolizei Aargau über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren.

Medienkonferenz zu den Schüssen in Aarau ab 14 Uhr im Livestream

Die Medienkonferenz beginnt am Mittwoch um 14 Uhr bei der Mobilen Polizei in Schafisheim. Dabei will die Kantonspolizei Aargau nach eigenen Angaben die Öffentlichkeit über die neusten Erkenntnisse informieren.

Tele M1 überträgt die Medienkonferenz live. Der Livestream kann ab 14 Uhr beim Regionalsender verfolgt werden.

Bis zur Medienkonferenz wollen die Behörden keine weiteren Informationen zum Fall bekannt geben.

43-jähriger Schweizer unter dringendem Tatverdacht

Der mutmassliche Täter befindet sich mittlerweile in Polizeigewahrsam. In der Nacht auf Montag konnte ein 43-jähriger Schweizer angehalten werden. Anschliessend nahm ihn die Polizei unter dringendem Tatverdacht fest.

Noch offen sind insbesondere die Hintergründe der Tat und ein mögliches Motiv. Auch zum genauen Ablauf der Schüsse laufen die Ermittlungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Einzeltäter aus.

Weitere Details zum Tatverdächtigen sollen an der Medienkonferenz bekannt gegeben werden.

Eine 22-Jährige stirbt nach den Schüssen

Zu den tödlichen Schüssen kam es am Sonntag, 30. August, gegen 2.30 Uhr. Auf dem Gelände der Pferderennbahn im Schachen fand zu diesem Zeitpunkt ein Rave statt.

Eine 22-jährige Frau aus Italien wurde bei den Schüssen tödlich verletzt. Fünf weitere Personen erlitten Verletzungen, teilweise wurden sie schwer verletzt.

Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei eine gross angelegte Fahndung ein. Erst knapp einen Tag später gelang es den Einsatzkräften, den 43-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Viele Fragen zu den Schüssen in Aarau noch offen

Von der Medienkonferenz erhoffen sich die Behörden nun Antworten auf zentrale Fragen des Falls. Bislang ist unter anderem nicht bekannt, welches Motiv hinter den Schüssen stecken könnte und wie genau es zur Tat kam.

Die Kantonspolizei will ab 14 Uhr über ihre neusten Erkenntnisse informieren.

Dieser Artikel wird nach Beginn der Medienkonferenz laufend mit den neuen Erkenntnissen der Behörden aktualisiert.