Panorama

In den Schweizer Alpen werden am Mittwoch bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet. Eine Live-Karte zeigt, wo bereits Schnee liegt.

Die Schweiz steht vor einem Wetterumschwung. Am Mittwoch, 21. Oktober, ziehen gleich zwei Kaltfronten über das Land. Sie bringen Niederschläge und deutlich tiefere Temperaturen. In den Alpen fällt verbreitet Schnee, stellenweise könnte die Schneefallgrenze sogar unter 1000 Meter sinken.

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in den Alpen

Besonders entlang des zentralen Alpenhauptkamms werden am Mittwoch kräftige Niederschläge erwartet. Für die Deutschschweiz sowie Nord- und Mittelbünden prognostiziert MeteoSchweiz bis Mittwochabend oberhalb von 2500 Metern 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee. Oberhalb von 2000 Metern werden 5 bis 15 Zentimeter erwartet, in noch höheren Lagen entsprechend mehr.

Auch in der Westschweiz und im Wallis schneit es. Dort rechnet der Wetterdienst oberhalb von 2500 Metern mit 10 bis 30 Zentimetern Neuschnee. Auf der Alpensüdseite und im Engadin fallen zunächst häufige und teilweise ergiebige Niederschläge. Mit der Abkühlung gehen diese in höheren Lagen zunehmend in Schnee über.

Schneefallgrenze sinkt stellenweise unter 1000 Meter

Die Schneefallgrenze in der Deutschschweiz sinkt am Mittwoch von rund 2500 auf 1500 Meter, in der Nacht auf Donnerstag weiter auf etwa 1200 Meter. In einzelnen Alpentälern Nord- und Mittelbündens kann sie bereits am Mittwochabend knapp unter 1000 Meter fallen. Allerdings lassen die Niederschläge in der Nacht nach.

In der Westschweiz und im Wallis werden bis Mittwochabend rund 1500 Meter erwartet. Auf der Alpensüdseite und im Engadin liegt die Schneefallgrenze in der Nacht auf Donnerstag voraussichtlich zwischen 1500 und 1800 Metern.