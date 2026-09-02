Rückruf bei Volg: Dieses Tiefkühlprodukt solltest du nicht essen

Panorama

Bei Volg ist ein Lebensmittel von einem Rückruf betroffen. Kundinnen und Kunden sollten prüfen, ob sie das entsprechende Produkt zu Hause haben.

Wer regelmässig bei Volg einkauft, sollte einen Blick in den Tiefkühler werfen. Der Detailhändler informiert über einen aktuellen Produktrückruf und rät davon ab, die betroffene Ware zu konsumieren.

Rückrufaktion bei Volg: Diese Himbeeren sind betroffen

Konkret geht es um die Volg Himbeeren tiefgekühlt 300g. Betroffen sind Packungen mit der Artikelnummer 554801, dem Haltbarkeitsdatum 10/2027 und der Lot-Nummer L5288 FAU.

Grund für den Rückruf ist ein zu hoher Cadmiumgehalt. Volg weist deshalb darauf hin, dass die betroffenen Himbeeren nicht konsumiert werden sollten.

Volg ruft das Produkt «Volg Himbeeren tiefgekühlt 300g» wegen zu hohem Cadmiumgehalt zurück. Volg/Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV

Kaufpreis wird auch ohne Beleg erstattet

Wer eine entsprechende Packung gekauft hat, kann diese zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch dann erstattet, wenn kein Beleg mehr vorhanden ist.

Für weitere Auskünfte können sich Kundinnen und Kunden an die Volg Kundenkommunikation wenden. Sie ist telefonisch unter 058 433 55 55 oder per E-Mail an kontakt@volg.ch erreichbar.