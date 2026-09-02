Rückruf bei Volg: Dieses Tiefkühlprodukt solltest du nicht essen
Wer regelmässig bei Volg einkauft, sollte einen Blick in den Tiefkühler werfen. Der Detailhändler informiert über einen aktuellen Produktrückruf und rät davon ab, die betroffene Ware zu konsumieren.
Rückrufaktion bei Volg: Diese Himbeeren sind betroffen
Konkret geht es um die Volg Himbeeren tiefgekühlt 300g. Betroffen sind Packungen mit der Artikelnummer 554801, dem Haltbarkeitsdatum 10/2027 und der Lot-Nummer L5288 FAU.
Grund für den Rückruf ist ein zu hoher Cadmiumgehalt. Volg weist deshalb darauf hin, dass die betroffenen Himbeeren nicht konsumiert werden sollten.
Kaufpreis wird auch ohne Beleg erstattet
Wer eine entsprechende Packung gekauft hat, kann diese zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch dann erstattet, wenn kein Beleg mehr vorhanden ist.
Für weitere Auskünfte können sich Kundinnen und Kunden an die Volg Kundenkommunikation wenden. Sie ist telefonisch unter 058 433 55 55 oder per E-Mail an kontakt@volg.ch erreichbar.