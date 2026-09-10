Panorama

Die zweite Show von Robbie Williams in Zürich steht kurz bevor. Hier gibt es die wichtigsten Infos rund um den Auftritt.

Robbie Williams tritt heute live in Zürich auf. Wann beginnt der Einlass und wann das Konzert? Die wichtigsten Infos rund um die Show im Hallenstadion im Überblick.

Einlass: Wann beginnt das Konzert in Zürich?

Um 18.00 Uhr soll der Einlass beginnen. Das Konzert von Robbie Williams, bzw. der Vorband, fängt laut aktuellen Informationen um 20.00 Uhr an. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Vorband: Wer spielt vor Robbie Williams im Hallenstadion?

Als Special Guest hat Robbie Williams in Zürich die Band «The Lottery Winners» mit dabei.

Setlist: Welche Songs spielt Robbie Williams in Zürich?

Welche Lieder Robbie Williams in Zürich tatsächlich spielen wird, lässt sich vorab nicht mit Sicherheit sagen. Einen Anhaltspunkt bietet sein Konzert vom 28. August 2026 beim MEO Kalorama in Lissabon. Laut Setlist.fm standen dort folgende Songs auf der Setlist: