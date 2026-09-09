Es ist ein aussergewöhnlicher Rentenfall, der einen Sohn teuer zu stehen kommt: Obwohl sein Vater bereits 1991 gestorben war, gingen auf dessen Konto noch fast zwei Jahrzehnte lang Rentenzahlungen ein. Schliesslich landete er vor dem Bundessozialgericht (BSG). Dieses befasste sich in seinem Urteil vom 20. Mai 2020 mit einer Rückforderung von 69'946,35 Euro gegen den Sohn.
Vater stirbt 1991 – doch die Rentenzahlungen gehen weiter
Der Vater des Mannes war 1926 geboren worden und lebte zuletzt in der Türkei. Seit April 1980 bezog er eine Erwerbsunfähigkeitsrente.
Am 28. Juli 1991 starb der Mann. Dennoch wurden weiterhin Rentenleistungen auf sein in Deutschland geführtes Girokonto überwiesen. Ab November 1991 wurde die bisherige Leistung sogar in ein Altersruhegeld umgewandelt.
Erst im August 2011 erhielt die Rentenversicherung eine Mitteilung über den Tod des Mannes. Dabei wurde zunächst sogar ein falsches Sterbedatum – der 15. Juli 1994 – übermittelt.
Daraufhin stellte die Versicherung die Zahlungen im September 2011 ein.
Zu diesem Zeitpunkt waren allein zwischen November 1991 und September 2011 bereits 79'852,85 Euro überwiesen worden.
Sohn und Tochter hatten Zugriff auf das Konto
Nach dem Bekanntwerden des Todesfalls wandte sich die Rentenversicherung an die Bank. Dabei stellte sich heraus, dass der Sohn und eine Tochter des Verstorbenen über das Konto verfügungsberechtigt waren. Vollständige Kontounterlagen lagen allerdings nicht mehr vor: Die Bank konnte lediglich Umsätze ab Januar 1995 vorlegen.
Aus den vorhandenen Unterlagen ging nach den Feststellungen im Gerichtsverfahren hervor, dass der Sohn wiederholt über das Konto verfügt hatte. Die Rentenversicherung forderte deshalb zunächst 69'946,35 Euro von ihm zurück.
Der Sohn wehrte sich dagegen – und der Streit zog sich durch mehrere Instanzen.
Fall landet vor dem Bundessozialgericht
Entscheidend war dabei eine besondere Regelung des deutschen Rentenrechts. Nach Paragraf 118 des Sechsten Sozialgesetzbuchs gelten Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tod eines Rentenberechtigten überwiesen wurden, grundsätzlich als unter Vorbehalt erbracht.
Unter bestimmten Voraussetzungen können nicht nur Empfänger solcher Zahlungen zur Erstattung verpflichtet werden. Auch Personen, die über das entsprechende Geld verfügt haben, können von der Rentenversicherung in Anspruch genommen werden. Genau darum drehte sich der Rechtsstreit des Sohnes.
Das Bundessozialgericht bestätigte im Verfahren die gegen ihn gerichtete Forderung in Höhe von 69'946,35 Euro. Der Streitwert des Revisionsverfahrens wurde ebenfalls auf diesen Betrag festgesetzt.
Warum nicht die gesamten 79'852 Euro zurückgefordert wurden
Auffällig ist, dass die insgesamt nach dem Tod überwiesene Summe höher war als die Forderung, über die das Bundessozialgericht letztlich entschied.
Das hat mit dem langen und komplexen Verlauf des Verfahrens zu tun.
Nachdem die Rentenversicherung später vom tatsächlichen Sterbedatum im Juli 1991 erfahren hatte, verlangte sie zunächst einen höheren Betrag zurück. Ein Bescheid setzte die Forderung auf 89'320,89 Euro fest, ein weiterer korrigierte sie später auf 78'310,53 Euro.
Diese späteren Bescheide hatten vor den Vorinstanzen jedoch keinen Bestand. Im Revisionsverfahren vor dem Bundessozialgericht ging es deshalb um die ursprüngliche Forderung von 69'946,35 Euro.
Ein ungewöhnlicher Fall mit einer langen Vorgeschichte
Zwischen dem Tod des Vaters und dem Ende der Rentenzahlungen lagen damit rund 20 Jahre.
Für den Sohn hatte die jahrelange Überzahlung erhebliche finanzielle Folgen. Entscheidend war vor Gericht nicht allein, dass er eine Vollmacht für das Konto besass. Relevant war insbesondere, dass er nach den gerichtlichen Feststellungen über die weiterhin eingehenden Rentenzahlungen verfügt hatte.
Der Fall zeigt damit auch, warum nach dem Tod eines Rentenbezügers weiterhin eingehende Leistungen nicht einfach verwendet werden sollten.