Panorama

Schauspieler Ralf Richter ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Eine offizielle Todesursache ist bislang nicht bekannt. Sein Sohn berichtet jedoch von schweren gesundheitlichen Problemen zuletzt.

Der deutsche Schauspieler Ralf Richter ist tot. Der vor allem aus Filmen wie «Das Boot» und «Bang Boom Bang» bekannte Schauspieler wurde 69 Jahre alt. Sein Sohn Maxwell Richter bestätigte den Tod seines Vaters gegenüber der «Bild»-Zeitung.

Woran ist Ralf Richter gestorben?

Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht mitgeteilt. Richters Sohn Maxwell machte gegenüber «Bild» allerdings Angaben zu den gesundheitlichen Problemen seines Vaters.

Demnach ging es dem Schauspieler bereits seit längerer Zeit gesundheitlich sehr schlecht. Richter litt nach Angaben seines Sohnes an der chronischen Lungenerkrankung COPD sowie an einer Herzunterfunktion. Auch eine Vene zum Herzen habe nicht mehr richtig gearbeitet.

Wegen seiner gesundheitlichen Probleme musste Richter demnach bereits vor einigen Monaten in einer Klinik behandelt werden. Nach dem Krankenhausaufenthalt habe sich sein Zustand weiter verschlechtert.

Ob eine dieser Erkrankungen letztlich unmittelbar zu seinem Tod führte, ist derzeit nicht bekannt. Eine bestätigte medizinische Todesursache liegt bislang nicht vor.

Ralf Richter wurde durch «Das Boot» berühmt

Einem grossen Publikum wurde Richter Anfang der 1980er-Jahre bekannt. In Wolfgang Petersens Kriegsfilm «Das Boot» spielte er den Zentralmaat Frenssen und schaffte damit seinen Durchbruch.

Es folgten zahlreiche Rollen in deutschen Kino- und Fernsehproduktionen. Dabei verkörperte Richter besonders häufig harte Kerle, Ganoven und Figuren aus dem Ruhrgebiet.