Rätselhafter Todesfall in Leuggern AG: Seniorin (†94) tot auf Strasse gefunden

Panorama

In Leuggern AG ist eine 94-jährige Frau leblos auf einer Quartierstrasse entdeckt worden. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass sie angefahren wurde – die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Passant machte am frühen Samstagmorgen im Weiler Schlatt bei Leuggern AG eine tragische Entdeckung. Auf der Quartierstrasse «Im Bifig» fand er gegen 6.30 Uhr eine leblose Seniorin. Neben der Frau lag ihr umgestürzter Rollator.

Seniorin in Leuggern dürfte angefahren worden sein

Die Kantonspolizei Aargau nahm nach dem Fund umfangreiche Ermittlungen auf. Auch die Staatsanwaltschaft und das Institut für Rechtsmedizin in Aarau wurden eingeschaltet.

Die bisherigen Untersuchungen lassen darauf schliessen, dass die 94-Jährige in der Nacht angefahren worden sein dürfte. Wer dafür verantwortlich sein könnte und wie genau es zu dem Vorfall kam, ist bislang nicht geklärt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Verstorbenen angeordnet. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Kantonspolizei Aargau sucht nach Zeugen

Nun versucht die Polizei zu rekonstruieren, was sich in der Nacht im Bereich der Quartierstrasse «Im Bifig» ereignet hat. Die Kantonspolizei Aargau sucht deshalb nach Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können.

Insbesondere Erkenntnisse zu verdächtigen Fahrzeugen oder Aktivitäten in der Umgebung könnten für die laufenden Ermittlungen von Bedeutung sein.