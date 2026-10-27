Panorama

Antoine de Massy, ein Verwandter von Fürst Albert II., ist mit nur 29 Jahren gestorben. Was ist bisher bekannt?

Der Tod von Antoine de Massy beschäftigt die Behörden im Fürstentum Monaco. Der 29-Jährige wurde am Sonntagabend, 25. Oktober, leblos in einer Grünanlage unterhalb des Boulevard du Larvotto entdeckt.

Todesursache noch nicht bekannt

Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Bei den Ermittlungen spielt ein Mann eine Rolle, der sich kurz vor dem Tod in der Gesellschaft von Antoine de Massy aufgehalten haben soll. Darauf deuten laut der Nachrichtenagentur AFP Aufnahmen von Überwachungskameras hin. Die Polizei nahm den Mann am Montagmorgen fest. Der Polizeigewahrsam wurde um weitere 24 Stunden verlängert.

Generalstaatsanwalt Stéphane Thibault betonte, dass noch unklar sei, ob der Festgenommene als Verdächtiger oder Zeuge einzustufen ist. Auch ein Unfall komme weiterhin infrage.

Weitere Hinweise könnten die letzten Stunden des 29-Jährigen liefern. Laut AFP soll Antoine de Massy in der Nacht auf Sonntag beim Verlassen eines Nachtclubs in Monaco schwankend gesehen worden sein. Die Staatsanwaltschaft hat diese Angaben bislang nicht bestätigt.

Fürstenfamilie trauert um Antoine de Massy

Fürst Albert II. (68) und Fürstin Charlène (48) haben den Angehörigen in einer offiziellen Mitteilung ihr Beileid ausgesprochen. Antoine de Massy gehörte zur erweiterten monegassischen Fürstenfamilie. Seine Grossmutter, Prinzessin Antoinette, war die Tante von Fürst Albert II. Seine Eltern sind Baron Christian de Massy und Cécile Gelabale.

Der 29-Jährige spielte leidenschaftlich gerne Tennis. In ihrer Trauermitteilung erinnerten Albert und Charlène auch an seine sportliche Begeisterung und die Tennistradition seiner Familie.