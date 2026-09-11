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Ferien tun nicht nur während der freien Tage gut. Eine 2025 veröffentlichte Meta-Analyse zeigt, dass die Erholung länger anhält als bisher angenommen und was dabei hilfreich sein kann.

Wer nach den Ferien wieder zur Arbeit geht, merkt oft schnell, wie der Alltag zurückkehrt. Trotzdem ist die Erholung nicht sofort dahin. Eine Meta-Analyse von Forschenden der University of Georgia und der Auburn University kommt zum Schluss: Ferien steigern das Wohlbefinden deutlich, und dieser positive Effekt hält länger an, als frühere Untersuchungen vermuten liessen.

Nach den Ferien: Wie lange hält die Erholung an?

Für die Meta-Analyse werteten die Forschenden 32 Studien aus. Sie untersuchten, wie sich das Wohlbefinden von Beschäftigten vor, während und nach den Ferien verändert. Die durchschnittliche Feriendauer in den untersuchten Studien betrug rund zwölf Tage.

Das Ergebnis ist deutlich: Während der Ferien verbessert sich das Wohlbefinden stark. Nach der Rückkehr zur Arbeit geht ein Teil dieses Gewinns zwar wieder verloren. Bei der ersten Messung nach den Ferien lag das Wohlbefinden der Beschäftigten im Durchschnitt aber immer noch höher als davor.

Auch danach verschwindet der Effekt nicht sofort. Beim letzten Messzeitpunkt der ausgewerteten Studien, im Durchschnitt rund 21 Tage nach den Ferien, lag das Wohlbefinden noch über dem Ausgangsniveau. Frühere Forschung hatte noch den Eindruck vermittelt, dass der Nutzen von Ferien klein sei und rasch verpuffe. Die neue, umfangreichere Analyse zeichnet ein anderes Bild.

Wie lange die Erholung genau anhält, können die Forschenden allerdings nicht sagen. Die einzelnen Studien haben das Wohlbefinden zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen. Deshalb lässt sich aus den Ergebnissen nicht ableiten, dass der Effekt bei allen Menschen nach einer bestimmten Anzahl von Tagen verschwindet