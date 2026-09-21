Panorama

Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber ist mit nur 27 Jahren gestorben. Das Model befand sich in einer Rehabilitationseinrichtung. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Trauer um Presley Gerber: Der Sohn von US-Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber ist am Sonntag, 20. September 2026, im Alter von 27 Jahren gestorben. Eine Sprecherin der Familie bestätigte die Nachricht gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press. Auch die Gerichtsmedizin von Los Angeles County führt den Todesfall in ihren Unterlagen.

Presley Gerber stirbt in Rehabilitationseinrichtung – was ist über die Todesursache bekannt?

Wie die Gerichtsmedizin von Los Angeles County bestätigt, starb Presley Gerber am Sonntag in einer Rehabilitationseinrichtung. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht veröffentlicht. Nach Informationen des US-Magazins «People» steht die Obduktion noch aus.



Gerber hatte in der Vergangenheit öffentlich über seine psychischen Belastungen und seine Probleme mit Sucht gesprochen. Unter anderem berichtete er in sozialen Medien über seine Erfahrungen mit Behandlungen und seinen Bemühungen, die Abhängigkeit zu überwinden. Noch im März dieses Jahres thematisierte er eine weitere Behandlung.



Ob diese Vorgeschichte mit seinem Tod zusammenhängt, ist jedoch nicht bekannt. Auch der Aufenthalt in einer Rehabilitationseinrichtung lässt keine Rückschlüsse auf die konkrete Todesursache zu. Die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung bleiben abzuwarten.Cindy Crawford und ihre Familie bitten um Privatsphäre

Cindy Crawford und ihre Familie bitten um Privatsphäre

Der Tod des 27-Jährigen trifft eine der bekanntesten Familien der amerikanischen Modebranche. Presley war das älteste Kind von Cindy Crawford und ihrem Ehemann Rande Gerber. Seine jüngere Schwester Kaia ist ebenfalls als Model und Schauspielerin tätig.

Eine Sprecherin bestätigte den Todesfall im Namen der Familie. Die Angehörigen baten darum, ihre Privatsphäre während dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Weitere Einzelheiten zu den Todesumständen wurden in der Stellungnahme nicht genannt.