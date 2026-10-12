Panorama

Am Samstagabend waren in der Schweiz vereinzelt Polarlichter zu sehen. Ob sich das Naturschauspiel heute wiederholt, zeigt die aktuelle Prognose der US-Wetterbehörde NOAA.

Am Samstag, 10. Oktober 2026, waren am Schweizer Nachthimmel schwache Polarlichter zu beobachten. Wie der Meteorologe Daniel Gerstgrasser auf der Plattform X berichtete, waren die Lichter trotz ihrer geringen Intensität eindeutig erkennbar. Auch mehrere Webcams von Meteo Schweiz zeichneten das Phänomen auf. Messdaten der US-Wetterbehörde NOAA zeigen, dass die geomagnetische Aktivität am Samstag besonders hoch war. Wiederholt sich das Ereignis heute?

Polarlichter in der Schweiz: Kp-Index erreichte Wert von 7

Der Kp-Index beschreibt die geomagnetische Aktivität auf einer Skala von 0 bis 9. Je höher der Wert, desto weiter südlich können Polarlichter auftreten. Werte zwischen 0 und 3 stehen für eine geringe Aktivität. Bei einem Wert von 9 können Nordlichter in seltenen Fällen sogar vom Alpenraum aus beobachtet werden. Am Samstagnachmittag und -abend erreichte der Kp-Index zeitweise einen Wert von rund 7. Das entspricht einem starken geomagnetischen Sturm der Kategorie G3. Am Sonntag schwächte sich die Aktivität deutlich ab. Die Messwerte lagen überwiegend zwischen 2 und 4.

Nordlichter: Gibt es heute wieder Polarlichter?

Am Montagmorgen, 12. Oktober, blieb die geomagnetische Aktivität vergleichsweise gering. Für den weiteren Tagesverlauf prognostiziert die NOAA einen maximalen Kp-Index von 4. Dieser Wert wird erst in den späten Abendstunden erwartet. Auch am Dienstag wird dieser Wert voraussichtlich nicht überschritten.

Am Mittwoch, 14. Oktober, könnte die Aktivität wieder zunehmen. Die NOAA erwartet einen Kp-Index von bis zu 5, was einem leichten geomagnetischen Sturm der Kategorie G1 entspricht.