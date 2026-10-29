Im November 2026 stehen drei neue Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential bereit. Mitglieder können sich «Dead Island 2», «Tomb Raider IV–VI Remastered» und «Monster Train 2» bis zum 30. November sichern. Das Angebot gilt auch für die Abostufen Extra und Premium.

PlayStation Plus: Diese drei Spiele kommen im November

Dead Island 2 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Tomb Raider IV–VI Remastered (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Monster Train 2 (PS5)

Uhrzeit und Datum: Wann werden die neuen PS-Plus-Spiele freigeschaltet?

Die neuen PS-Plus-Spiele sind ab Dienstag, 3. November 2026, verfügbar. Laut GamePro dürfte die Freischaltung gegen 10 Uhr erfolgen. Wer die Titel bis Ende Monat seiner Bibliothek hinzufügt, kann sie anschliessend mit einer aktiven Mitgliedschaft weiterspielen.