Panorama
PlayStation Plus im November 2026: Diese Gratis-Spiele gibt es für PS5 und PS4
Sony hat das Spieleangebot für PlayStation Plus im November 2026 enthüllt. Worauf dürfen sich Abonnentinnen und Abonnenten freuen?
Im November 2026 stehen drei neue Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential bereit. Mitglieder können sich «Dead Island 2», «Tomb Raider IV–VI Remastered» und «Monster Train 2» bis zum 30. November sichern. Das Angebot gilt auch für die Abostufen Extra und Premium.
PlayStation Plus: Diese drei Spiele kommen im November
- Dead Island 2 (PS5, PS4)
- Tomb Raider IV–VI Remastered (PS5, PS4)
- Monster Train 2 (PS5)
Uhrzeit und Datum: Wann werden die neuen PS-Plus-Spiele freigeschaltet?
Die neuen PS-Plus-Spiele sind ab Dienstag, 3. November 2026, verfügbar. Laut GamePro dürfte die Freischaltung gegen 10 Uhr erfolgen. Wer die Titel bis Ende Monat seiner Bibliothek hinzufügt, kann sie anschliessend mit einer aktiven Mitgliedschaft weiterspielen.