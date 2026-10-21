Panorama

Zwei kritische Schwachstellen in der Programmiersprache PHP versetzen IT-Sicherheitsexperten weltweit in Alarmbereitschaft. Erste Institutionen haben ihre Internetauftritte abgeschaltet.

Zwei neu entdeckte Sicherheitslücken sorgen weltweit für Aufregung. Cyberkriminelle könnten dadurch Zugriff auf zahlreiche Webseiten erhalten und sensible Daten stehlen. Während IT-Fachleute vor möglichen Angriffswellen warnen, sind erste Internetangebote bereits offline. Auch in der Schweiz gibt es Ausfälle.

PHP-Sicherheitslücken gefährden Webseiten weltweit

Blogs, Nachrichtenportale, Onlineshops und WordPress-Seiten könnten von einer gravierenden Sicherheitsbedrohung betroffen sein. Unter dem Namen «PHP2Shell» sind zwei Schwachstellen in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP bekannt geworden. Sie ermöglichen es Angreifern unter bestimmten Voraussetzungen, aus der Ferne Schadcode auf Servern auszuführen. Davor warnen laut den vorliegenden Informationen unter anderem das IT-Sicherheitsunternehmen Huntress, das Computer Emergency Response Team des Bundes (CERT) und das PHP-Sicherheitsteam.

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Die Schwachstellen mit den Kennungen CVE-2026–109618 und CVE-2026–109619 könnten Kriminellen weitreichenden Zugriff auf betroffene Systeme verschaffen. Neben dem Diebstahl vertraulicher Daten droht die vollständige Übernahme von Internetauftritten.

Besonders brisant: Informationen zu den Schwachstellen gelangten bereits vor der geplanten Veröffentlichung an die Öffentlichkeit. Fachleute befürchten deshalb eine Welle automatisierter Angriffe auf ungeschützte Server.