Panorama

Papst Leo XIV. muss sich einer Lungenoperation unterziehen. Wie es um die Gesundheit des Kirchenoberhaupts steht und was bisher bekannt ist.

Papst Leo XIV. wird am 13. Oktober in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert. Sämtliche päpstlichen Audienzen wurden deshalb bis zum 20. Oktober abgesagt.

Was ist über den Gesundheitszustand von Papst Leo bekannt?

Die bevorstehende Operation hatte Leo XIV. bereits am Sonntag während des Angelusgebets angekündigt. In der Klinik soll ihm ein kleiner, lokal begrenzter Knoten in der Lunge entfernt werden. Vatikansprecher Matteo Bruni bestätigte am Montag, dass der Befund bei einer regulären medizinischen Kontrolle festgestellt worden sei. Nähere Angaben zur Art des Knotens machte der Vatikan nicht. Wie der Vatikan mitteilte, wird mit einem Spitalaufenthalt von rund einer Woche gerechnet.

Kardinal Isao Kikuchi, Erzbischof von Tokio und Präsident von Caritas Internationalis, hatte den Papst am Montag zu einer Privataudienz getroffen. Gegenüber der italienischen Zeitung «La Repubblica» erklärte er, Leo XIV. habe einen ruhigen und gelassenen Eindruck gemacht. «Es geht ihm sehr gut, so wie immer. Er war ganz ruhig», sagte Kikuchi.

Papst Leo will an seinen Reiseplänen festhalten

Nach Angaben des Kardinals hat sich Leo XIV. bewusst für eine rasche Behandlung entschieden, damit seine geplante Lateinamerika-Reise nicht verschoben werden muss. Der Papst habe ihm versichert, dass er sich körperlich wohlfühle und es sich um einen kleineren Eingriff handle.

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Am Montagvormittag absolvierte der Pontifex noch alle geplanten Audienzen. An einer Sitzung zum zehnten Jahrestag des päpstlichen Schreibens am Montagnachmittag nahm er hingegen nicht teil.