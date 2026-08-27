Ohne zweites Handy: So scannt man einen QR-Code vom eigenen Handy-Bildschirm!

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Was macht man, wenn der QR-Code auf dem eigenen Handy liegt und sich deshalb nicht einfach mit dessen Kamera erfassen lässt?

QR-Codes führen zu Webseiten, vereinfachen den WLAN-Zugang oder kommen bei digitalen Tickets zum Einsatz. Liegt der Code jedoch in einer E-Mail, einem PDF, einer App oder auf einer Webseite des eigenen Smartphones, fällt die übliche Methode mit der Kamera aus. Ein zweites Gerät ist dennoch nicht nötig. Android und iOS bieten dafür Funktionen, mit denen sich der Inhalt trotzdem auslesen lässt.

Android: QR-Code direkt auf dem Display erkennen

Auf ausgewählten Android-Smartphones steht dafür Circle to Search zur Verfügung. Die Funktion wird bei der klassischen 3-Tasten-Navigation durch längeres Drücken des Home-Buttons gestartet. Wer die Gestensteuerung nutzt, hält stattdessen den Navigationsziehpunkt gedrückt. Circle to Search kann einen auf dem Display sichtbaren QR-Code erkennen; bei Bedarf lässt er sich auch einkreisen oder antippen. Bei einem erkannten Code kann Google den darin hinterlegten Link anzeigen und zum Öffnen anbieten.

Circle to Search steht allerdings nicht auf allen Android-Handys zur Verfügung. Ob die Funktion genutzt werden kann, hängt vom jeweiligen Gerät ab.

Google Lens als Alternative

Fehlt Circle to Search, kann der QR-Code als Bild ausgewertet werden. Dafür erstellt man einen Screenshot oder speichert den Code als Bild und öffnet die Aufnahme anschliessend in Google Fotos. Dort lässt sich Google Lens aufrufen. Die Bilderkennung analysiert die Aufnahme und ermöglicht passende Aktionen zum erkannten Inhalt. Die genaue Position der Funktion kann je nach Gerät und Version von Google Fotos variieren.

Google Lens eignet sich damit auch für QR-Codes, die beispielsweise in einer Mail, einem PDF oder auf einer Webseite auftauchen. Eine zusätzliche Kamera oder ein zweites Smartphone braucht es dafür nicht.

iPhone: QR-Code aus einem gespeicherten Bild auslesen

Auch beim iPhone führt ein einfacher Weg über die Fotos-App. Zunächst wird der QR-Code als Screenshot oder Bild gespeichert und anschliessend in Fotos geöffnet. Die integrierte Bild- beziehungsweise QR-Code-Erkennung kann Informationen im gespeicherten Bild erkennen und passende Aktionen für den darin enthaltenen Inhalt anbieten. Je nach iOS-Version und erkanntem Inhalt kann die Bedienung unterschiedlich aussehen.

Der ebenfalls in iOS integrierte Live Text ist eine verwandte Funktion zur Erkennung von Informationen in Fotos und Bildern. Live Text selbst setzt mindestens ein iPhone XS oder iPhone XR mit iOS 15 oder neuer voraus. Bei einem gespeicherten QR-Code auf dem iPhone öffnet man den Screenshot oder das Bild in der Fotos-App. Wird der QR-Code erkannt, hält man den Code im Bild gedrückt. Daraufhin erscheint ein Kontextmenü mit einer zum Inhalt passenden Aktion, etwa «In Safari öffnen» bei einem Weblink. Dafür muss der QR-Code nicht mit der Kamera gescannt werden.

Zusätzliche Scanner-Apps sind oft nicht erforderlich

Spezielle QR- und Barcode-Scanner können ebenfalls Codes aus gespeicherten Bildern auslesen. Für diesen Zweck sind zusätzliche Apps auf vielen aktuellen Geräten jedoch nicht notwendig. Android bietet entsprechende Möglichkeiten über Google Lens und auf unterstützten Modellen über Circle to Search; auf dem iPhone stehen Funktionen innerhalb der Fotos-App zur Verfügung.

In vielen Fällen genügt deshalb ein Screenshot des Codes, der danach mit den vorhandenen Werkzeugen des Smartphones ausgewertet wird. Bei einem kompatiblen Android-Handy mit Circle to Search entfällt dieser Zwischenschritt.

Sonderfall eSIM: Vorgaben des Anbieters beachten

Anders sieht es bei QR-Codes zur eSIM-Aktivierung aus. Welche Möglichkeiten für die Einrichtung zur Verfügung stehen, hängt vom Smartphone und vom Mobilfunkanbieter ab. Neben einem QR-Code können je nach Anbieter und Gerät auch andere Aktivierungsverfahren vorgesehen sein, darunter die manuelle Eingabe bereitgestellter Informationen.

Auf dem iPhone gibt es zudem eine Möglichkeit, einen eSIM-QR-Code direkt vom eigenen Bildschirm zu verwenden: Ab iOS 17.4 kann ein vom Mobilfunkanbieter bereitgestellter QR-Code in einer unterstützten Mail-App oder im Browser gedrückt gehalten und anschliessend «eSIM hinzufügen» gewählt werden. Ein zweites Gerät zum Anzeigen des QR-Codes ist in diesem Fall nicht erforderlich.

eSIM-QR-Codes sollten grundsätzlich über die vom Betriebssystem oder Mobilfunkanbieter vorgesehene eSIM-Einrichtung verarbeitet werden. Das blosse Auslesen des QR-Code-Inhalts mit einer Bilderkennung ersetzt die Aktivierung nicht. Entscheidend sind die Anweisungen des Mobilfunkanbieters und die auf dem jeweiligen Smartphone angebotenen Optionen.