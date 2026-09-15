Panorama

Oasis setzen ihr grosses Comeback fort und kündigen für 2027 gleich 38 Konzerte an. Auch auf dem europäischen Festland spielt die Kultband wieder – die Schweiz fehlt allerdings.

Die Gallagher-Brüder machen weiter. Nach ihrer gefeierten Reunion gehen Oasis 2027 erneut auf grosse Tour. Insgesamt 38 Konzerte in Grossbritannien, Irland, Kontinentaleuropa und den USA hat die britische Band angekündigt. Für Schweizer Fans gibt es allerdings einen Haken: Zürich, Basel, Bern oder eine andere Schweizer Stadt sucht man im neuen Tourplan vergeblich.

Oasis spielen 2027 wieder in Europa

Die «Oasis Live ‹27»-Tour beginnt am 21. Mai mit dem ersten von gleich fünf Konzerten im Celtic Park in Glasgow.

Anschliessend geht es für Liam und Noel Gallagher in ihre Heimatstadt Manchester. Dort sind im Juni nicht weniger als elf Auftritte im Etihad Stadium geplant.

Im Juli folgt die Rückkehr auf das europäische Festland. Oasis spielen jeweils zwei Konzerte in:

München am 2. und 3. Juli

Barcelona am 10. und 11. Juli

Amsterdam am 16. und 17. Juli

Paris am 23. und 24. Juli

Rom am 29. und 30. Juli

Danach führt die Tour in die USA. In Boston und Las Vegas stehen jeweils drei Konzerte auf dem Programm.

Im September kehrt die Band nach Europa zurück. Nach zwei Auftritten im irischen Slane Castle endet die Tour mit vier Konzerten in Knebworth in England.

Der Ort besitzt für Oasis eine besondere Bedeutung: 1996 spielte die Band dort an zwei Abenden vor insgesamt rund 250'000 Menschen.

Kein Oasis-Konzert in der Schweiz geplant

Schweizer Fans müssen für ein Konzert derzeit ins Ausland reisen. Ein Auftritt in der Schweiz gehört nicht zu den 38 angekündigten Terminen.