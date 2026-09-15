Die Gallagher-Brüder machen weiter. Nach ihrer gefeierten Reunion gehen Oasis 2027 erneut auf grosse Tour. Insgesamt 38 Konzerte in Grossbritannien, Irland, Kontinentaleuropa und den USA hat die britische Band angekündigt. Für Schweizer Fans gibt es allerdings einen Haken: Zürich, Basel, Bern oder eine andere Schweizer Stadt sucht man im neuen Tourplan vergeblich.
Oasis spielen 2027 wieder in Europa
Die «Oasis Live ‹27»-Tour beginnt am 21. Mai mit dem ersten von gleich fünf Konzerten im Celtic Park in Glasgow.
Anschliessend geht es für Liam und Noel Gallagher in ihre Heimatstadt Manchester. Dort sind im Juni nicht weniger als elf Auftritte im Etihad Stadium geplant.
Im Juli folgt die Rückkehr auf das europäische Festland. Oasis spielen jeweils zwei Konzerte in:
München am 2. und 3. Juli
Barcelona am 10. und 11. Juli
Amsterdam am 16. und 17. Juli
Paris am 23. und 24. Juli
Rom am 29. und 30. Juli
Danach führt die Tour in die USA. In Boston und Las Vegas stehen jeweils drei Konzerte auf dem Programm.
Im September kehrt die Band nach Europa zurück. Nach zwei Auftritten im irischen Slane Castle endet die Tour mit vier Konzerten in Knebworth in England.
Der Ort besitzt für Oasis eine besondere Bedeutung: 1996 spielte die Band dort an zwei Abenden vor insgesamt rund 250'000 Menschen.
Kein Oasis-Konzert in der Schweiz geplant
Schweizer Fans müssen für ein Konzert derzeit ins Ausland reisen. Ein Auftritt in der Schweiz gehört nicht zu den 38 angekündigten Terminen.
Die geografisch interessanteste Möglichkeit dürfte für viele Deutschschweizer München sein. Oasis spielen dort Anfang Juli zweimal in der Allianz Arena.
Für Fans aus der Westschweiz bietet sich dagegen insbesondere Paris an.
Ob später noch weitere Städte zur Tour hinzukommen, ist derzeit offen. Im aktuellen offiziellen Tourplan gibt es jedenfalls keinen Schweizer Termin.
Ganz ausgeschlossen erscheint eine Erweiterung allerdings nicht. Schon bei der Reunion-Tour wurden nach der ursprünglichen Ankündigung zahlreiche weitere Konzerte ergänzt. Auch im Tourkalender für 2027 befinden sich zwischen einigen Auftritten mehrere freie Tage.
Eine Bestätigung dafür, dass Oasis zusätzliche Länder oder sogar die Schweiz einplanen, gibt es bislang jedoch nicht.
Oasis waren zuletzt 2009 in der Schweiz
Ein Auftritt in der Schweiz wäre gleichzeitig eine Rückkehr nach langer Pause.
Zuletzt spielten Oasis am 18. Juli 2009 am Gurtenfestival in Bern. Nur wenige Wochen später war die Geschichte der Band vorerst beendet.
Am 28. August 2009 eskalierte der jahrelange Konflikt zwischen Liam und Noel Gallagher vor einem geplanten Konzert in Paris. Noel verliess die Band – Oasis lösten sich auf.
Erst 15 Jahre später folgte die grosse Überraschung. Im August 2024 kündigten die Brüder ihre Reunion an. 2025 standen Liam und Noel erstmals wieder gemeinsam als Oasis auf der Bühne.
Wer Oasis 2027 sehen will, muss sich registrieren
Auch beim Ticketverkauf geht Oasis einen besonderen Weg. Einen gewöhnlichen allgemeinen Vorverkauf soll es nicht geben.
Fans müssen sich zunächst über die offizielle Oasis-Webseite registrieren. Die Registrierung läuft bis Donnerstag, 17. September, um 17 Uhr Schweizer Zeit.
Anschliessend werden Zugangscodes für bestimmte Verkaufsfenster vergeben. Eine Registrierung garantiert allerdings weder einen Code noch ein Ticket.
Damit reagiert das Umfeld der Band auch auf die heftige Kritik am Ticketverkauf der Reunion-Tour. Damals warteten zahlreiche Fans stundenlang in digitalen Warteschlangen und wurden teilweise mit deutlich gestiegenen Preisen konfrontiert.
Für die Tour 2027 sollen die regulären Ticketpreise bei den britischen Konzerten festgelegt sein. Je nach Kategorie bewegen sie sich zwischen 71.50 und 266.60 britischen Pfund.